McLaren 750S, un'edizione speciale per celebrare il Giappone

McLaren Automotive presenta la 750S JC96, un’edizione limitata esclusiva dedicata al Giappone della McLaren 750S che rappresenta un tributo alle McLaren F1 GTR che gareggiarono nel Campionato Giapponese Gran Turismo (JGTC), vincendo anche il campionato Piloti nel 1996. Questa vettura si propone anche per celebrare l’eredità di McLaren in Giappone e il suo status di marchio di supercar. Verranno prodotti solo 61 esemplari e messi a disposizione dei clienti, un numero che riflette quello di gara della vettura vincitrice del campionato.

DESIGN E INTERNI

Le F1 GTR schierate da McLaren e Team Goh avevano il tratto distintivo di design “Tiger Stripe" che combinava Rocket Pink a Tarmac Grey, e ognuna delle 750S JC96 viene proposta con questa speciale livrea. Alcuni dettagli esclusivi arricchiscono lo splitter anteriore, le estremità dell’ala posteriore e i gusci degli specchietti retrovisori. Questi dettagli sono disponibili in Memphis Red, Titanium Silver, Ice White e Graphite Grey; gamma di colori pensata appositamente per sposarsi con le colorazioni disponibili per la carrozzeria delle JC96.

Per i clienti sarà anche possibile scegliere una verniciatura unica attraverso il programma MSO Bespoke. C’è poi la possibilità di optare per una livrea ultra-esclusiva JC96 Tribute Livery che porta ulteriormente i dettagli “Tiger Stripe" su tutta la carrozzeria. Si tratta di una verniciatura integrale eseguita a mano da MSO disponibile come opzione strettamente limitata a soli quattro esemplari.



La Mclaren 750S JC96 introduce per la prima volta sulla Spider l’MSO High Downforce Kit (HDK), evoluzione del pacchetto aerodinamico sviluppato per la F1 LM e la F1 GTR del 1996. Il kit comprende splitter maggiorato, spoiler posteriore attivo rialzato e pannello inferiore alettato, soluzioni che insieme aumentano fino al 10% il carico aerodinamico, migliorando l’efficienza in pista. L’anima racing si riflette anche nei nuovi cerchi forgiati ultraleggeri “Delta" a 15 razze, ispirati alle F1 GTR Longtail, con pinze freno dorate con logo McLaren rosso, e nello scarico sportivo centrale in acciaio inox con terminali in titanio naturale.

Gli interni, disponibili in tre varianti di alcantara, riprendono lo spirito della F1 GTR con dettagli esclusivi: pedaliera ispirata alle vetture da corsa, selettori di guida e targhetta commemorativa in finitura oro, oltre al branding JC96 ricamato sul poggiatesta e sui braccioli.

Oltre alla livrea MSO JC96 Tribute, i clienti possono scegliere pacchetti esclusivi in fibra di carbonio, dettagli personalizzati JC96 e branding dedicato, oltre ad opzioni MSO che includono interni con il tema Tiger Stripe, battitacco in carbonio, chiave verniciata su misura e pinze freno ispirate alla F1 GTR. Tra gli accessori spicca anche la targhetta opzionale McLaren Track Record Plaque in titanio, che celebra i successi sportivi del marchio.



