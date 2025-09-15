Cerca

Toyota, incentivi per tutti: sconti fino a 8.000 euro per ibride ed elettriche

Anche Toyota ha voluto lanciare una sua campagna di incentivi; non solo elettriche ma anche per Full Hybrid e Plug-in

Filippo Vendrame
Pubblicato il 15 set 2025

Con l’arrivo dei nuovi incentivi auto elettriche 2025, le case automobilistiche hanno iniziato ad organizzarsi per offrire offerte dedicate. Siccome il nuovo Ecobonus (qui la guida) non sarà per tutti e lascia fuori le ibride, alcuni costruttori hanno deciso di approfittarne per lanciare dei loro incentivi con cui proporre agevolazioni davvero a tutti anche per i modelli che non non sarebbero compresi nel bonus statale. Questo è il caso, per esempio, di Toyota che ha annunciato di aver lanciato una nuova campagna di incentivi per “democratizzare la transizione ecologia“. Come funzionano?

INCENTIVI PER TUTTI

Nessun requisito di residenza o di ISEE, i nuovi incentivi Toyota sono per tutti e permettono di accedere ad uno sconto compreso tra 4.000 euro e 8.000 euro a seconda del modello. Non solo elettriche perché l’iniziativa della casa automobilistica è valida pure per le sue Full Hybrid e Plug-in. Insomma, davvero per tutti. In realtà c’è un requisito e cioè che il bonus è comunque legato alla permuta o alla rottamazione di una vecchia vettura.

Per Toyota il vero nemico da abbattere è la CO2. Per questo puntiamo da sempre su un approccio multitecnologico che comprende tutte le soluzioni elettrificate: Full Hybrid, Plug in Hybrid, Elettrico. Per questo proponiamo una campagna di incentivi estesa a tutte le soluzioni di mobilità. Perché non esiste l’auto per tutti, ma esiste l’auto per ognuno di noi.

Così si è espresso Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Italia.

GLI SCONTI

Come detto, il valore degli incentivi varia a seconda del modello scelto. Alcuni esempi?

  • Toyota Yaris Hybrid: fino a 4.800 euro
  • Toyota Yaris Cross Hybrid: fino a 4.800 euro
  • Toyota C-HR Plug-in Hybrid: fino a 4.950 euro
  • Toyota BZ4X: fino a 8.000 euro

Da evidenziare che la BZ4X, ma solo nella versione base, è l’unico modello della gamma Toyota che è compatibile anche con l’Ecobonus statale visto che come sappiamo prevede che la nuova auto elettrica non debba costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro.

