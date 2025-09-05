Nuova BMW Serie 3 elettrica, prime immagini ufficiali: ecco la BMW i3

La nuova generazione della BMW Serie 3 arriverà il prossimo anno e ci sarà una versione 100% elettrica che si chiamerà BMW i3. Il nome della BEV adesso è ufficiale in quanto è stato confermato dalla casa automobilistica. Durante infatti la presentazione del nuovo SUV elettrico BMW iX3, è apparsa brevemente in scena pure la nuova berlina elettrica anche se ancora camuffata con pellicole che coprivano la carrozzeria. Al posto delle targhe, la scritta “BMW i3”. Dunque, un anticipo di quello che arriverà il prossimo anno e grazie al lancio del nuovo SUV possiamo già farci un’idea di come sarà il nuovo look “Neue Klasse” della berlina, soprattutto a livello del frontale, la più grande novità del nuovo linguaggio di design del costruttore tedesco.

La berlina elettrica riprenderà il nome di un modello molto importante per la casa automobilistica, quella BMW i3, la prima elettrica della Casa di Monaco di Baviera, che è uscita di scena da pochi anni.

TECNOLOGIA E OLTRE 800 KM DI AUTONOMIA

Come il SUV, anche la nuova BMW i3 poggerà sulla piattaforma Neue Klasse e quindi condividerà buona parte della meccanica con il modello fresco di presentazione. Viste le specifiche della iX3 possiamo attenderci grandi cose per la berlina. Se la versione più efficiente del SUV riesce ad arrivare a 800 km di autonomia WLTP, possiamo aspettarci altrettanto, se non un risultato migliore anche per la berlina.



Insomma, le nuove generazioni di auto elettriche di casa BMW sulla carta sembrano disporre davvero di caratteristiche molto interessanti. Per vederle su strada ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il SUV arriverà in Europa solo la prossima primavera. Se la berlina debutterà nel 2026 è possibile che la vedremo entro la fine del prossimo anno o all’inizio di quello successivo. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. La nuova BMW i3 affiancherà la nuova BMW Serie 3 endotermica/ibrida che ovviamente continuerà ad essere venduta.