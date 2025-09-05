CUPRA Formentor e Leon Edge, nuove versioni con il 1.5 TSI 150 CV: dotazioni e prezzi
Nuove versioni esclusive abbinate al propulsore 1.5 TSI 150 CV per CUPRA Formentor e CUPRA Leon hatchback: tutte le dotazioni
Per CUPRA Formentor e Leon arriva una nuova versione esclusiva per il solo mercato italiano pensata, secondo quanto racconta la casa automobilistica, per combinare l’accessibilità del propulsore 1.5 TSI 150 CV con un allestimento top di gamma, senza alcun sovrapprezzo per assicurare così al cliente un vantaggio reale. Nascono così le nuove CUPRA Formentor e Leon Edge.
CARATTERISTICHE
Sotto al cofano troviamo quindi il 4 cilindri turbo 1.5 TSI da 150 CV. Su CUPRA Formentor Edge 1.5 TSI 150 CV sono presenti di serie il Keyless Advanced, il sistema antifurto, il portellone elettrico con sistema di apertura “handsfree”, la videocamera posteriore e l’illuminazione interna ambientale Smart Wraparound. La versione Edge di Formentor, offerta nel colore carrozzeria Fiord Blue, è dotata di cerchi in lega da 19 pollici machined SANDSTORM silver, con la possibilità di variarli nella colorazione copper (unico optional disponibile a 305 euro).
Invece, su CUPRA Leon Edge 1.5 TSI 150 CV troviamo di serie il Keyless Advanced, il sistema antifurto, la videocamera posteriore e l’illuminazione ambientale Smart Wraparound. Infine, la versione Edge di Leon, anch’essa offerta nel colore carrozzeria Fiord Blue, presenta cerchi in lega da 18 pollici GARBI silver, con la possibilità di modificarli nella tonalità copper (unico optional disponibile per la vettura, a 410 euro).
PREZZI
Questi nuovi modelli sono già ordinabili sul mercato italiano. CUPRA Formentor Edge è disponibile al prezzo promozionale di 31.500 euro, mentre CUPRA Leon Edge a 27.500 euro, comprensivi dell’estensione di garanzia di 2 anni o 40.000 km.