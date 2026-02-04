Williams FW48, ecco la livrea della nuova monoposto

Nei prossimi giorni si completerà la presentazione di tutte le monoposto che prenderanno parte alla prossima stagione di Formula 1. In attesa di scoprire le vetture di Cadillac, Aston Martin Aramco e McLaren MCL40 (di cui è stata mostrata solamente con una livrea speciale per i primi test stagionali) conosciamo già come saranno la Ferrari SF-26, la A526 di BWT Alpine Formula One Team, la Mercedes-AMG W17, la monoposto dell’Haas F1 Team e quella dell’Audi Revolut F1 Team e la RB22 della Oracle Red Bull Racing. A queste si è ora aggiunta la FW48, la monoposto dell’Atlassian Williams F1 Team.

Come si presenta la FW48

La livrea della FW48 rappresenta il primo vero manifesto dell’era Atlassian Williams F1 Team. Si tratta di una fase che punta a tornare competitivi dopo anni non propriamente gratificanti. I piloti Alex Albon e Carlos Sainz hanno accompagnato la presentazione di una vettura che vuole parlare al pubblico e agli sponsor già dal primo sguardo.

Il blu lucido domina la carrozzeria e riafferma un legame storico con la tradizione della scuderia, mentre una sezione nera si estende dal fianco del telaio fino alla zona posteriore. A incorniciare queste superfici compare una linea sottile (keyline) di colore rosso e bianco che richiama alcune tra le vetture più vincenti della squadra, come le storiche monoposto di Nigel Mansell e Damon Hill. Il design porta con sé anche un elemento di novità evidente, perché l’introduzione del bianco su sidepod e ali amplifica i contrasti e rende più leggibile la nuova identità visiva su una monoposto totalmente diversa da quelle degli ultimi anni.

Il cambiamento grafico nasce attorno alle nuove forme imposte dal innovativo regolamento di quest’anno. Le auto saranno più corte e più strette e presenteranno ali ridisegnate e superfici aerodinamiche semplificate con l’obiettivo di favorire i duelli e i sorpassi. Williams ha lavorato per integrare questi vincoli in un progetto che vuole sfruttare la rivoluzione tecnica come un’occasione di crescita. Lo spirito è quello di una squadra che ha chiuso il 2025 con il miglior risultato degli ultimi nove anni, un quinto posto nella classifica costruttori che ha riportato entusiasmo e fiducia.

La presentazione della FW48 completa una fase di grande rinnovamento. La squadra ha annunciato una partnership globale con Barclays e nelle due settimane precedenti ha aggiunto marchi come Anthropic, BNY, Wilkinson Sword e Nuveen a una lista di collaborazioni in espansione. Questo movimento racconta una fase di rilancio strutturale che va oltre la scelta cromatica della livrea. Williams si sta riposizionando come realtà stabile, internazionale e pronta a competere con maggiore convinzione nella nuova era tecnica della Formula 1.