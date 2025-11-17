BYD Atto 2 DM-i, sta arrivando la nuova Super Hybrid: ecco cosa sappiamo

BYD Atto 2 DM-i sta arrivando e quanto pare al suo debutto mancherebbe davvero molto poco. Ne abbiamo parlato un po’ di tempo fa quando è emersa la notizia che era in arrivo in Europa la versione brida Plug-in della Atto 2, attualmente venduta solamente in versione elettrica. Che al debutto possa mancare davvero poco lo si intuisce da un post condiviso attraverso la pagina Facebook di BYD Italia.

È molto più di un’auto. È la nuova BYD ATTO 2 DM-i. Disegnata per essere esattamente come la immagini.​ Continua a seguirci per scoprirla in esclusiva.​ Stay tuned: 20/11/2025​.

Assieme al messaggio che fa capire che il 20 novembre ci potrebbero essere novità, BYD ha condiviso anche una serie di schizzi in cui si intravedono alcuni dettagli dell’auto. Non c’è comunque nulla da scoprire, almeno dal punto di vista del design, dato che alcune immagini della nuova BYD Atto 2 DM-i erano già trapelate. In ogni caso, esteticamente non si differenzierà troppo dall’attuale BYD Atto 2 elettrica.

Così del resto definisce BYD i suoi modelli dotati dell’ultima generazione del sistema ibrido Plug-in DM-i. Come sarà quindi la nuova BYD Atto 2 DM-i? Da quello che sappiamo ad oggi, il modello Plug-in rispetto a quello elettrico presenterà solamente lievi differenze all’anteriore, soprattutto al livello della griglia e del paraurti. Le dimensioni non dovrebbero cambiare e quindi parliamo sempre di una vettura lunga 4,31 metri. Interni e dotazioni dovrebbero rispecchiare quelli attuali del modello elettrico. Dunque, salendo a bordo troveremo il classico ambiente minimalista che la casa automobilistica cinese propone all’interno dei suoi modelli. In particolare, dietro al volante multifunzione sarà presente la strumentazione digitale con display da 8,8 pollici. Centralmente ci sarà poi il sistema infotainment con schermo da 10,1 o 12,8 pollici a seconda dell’allestimento.

La vera novità riguarderà il powertrain. I precisi dettagli gli scopriremo probabilmente tra pochi giorni. Da quello che sappiamo fino a questo momento, la nuova BYD Atto 2 DM-i dovrebbe offrire un’autonomia in elettrico di circa 90 km e quella totale combinata (elettrico + benzina) di oltre 1.000 km. In ogni caso pare che saranno disponibili due versioni con potenze e autonomie differenti. Il modello con autonomia in elettrico da 90 km sarà probabilmente quello top di gamma.

In Europa i modelli Plug-in piacciono sempre di più e quindi sulla carta la nuova BYD Atto 2 DM-i potrebbe ottenere un buon successo. Ovviamente molto dipenderà anche sul prezzo con cui sarà venduta. Al momento, però, non ci sono ancora informazioni precise. Su strada, comunque, arriverà il prossimo anno. Non rimane, quindi, che attendere il suo debutto ufficiale per sapere di più.