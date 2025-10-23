BYD Atto 2, da elettrica a ibrida Plug-in: in arrivo la DM-i "Super Hybrid"

BYD Atto 2 ha fatto il suo debutto sul mercato all’inizio dell’anno ma per questo modello pare che siano in arrivo importanti novità. Infatti, molto presto sarà proposto anche con una motorizzazione ibrida Plug-in che promette di rendere questo modello molto più competitivo sul mercato. Le motorizzazioni Plug-in piacciono sempre di più in Europa e i numeri lo dimostrano. Non possiamo poi non ricordare che la BYD Seal U DM-i è la Plug-in più venduta in Europa. Dunque, presto arriverà la nuova BYD Atto 2 DM-i di cui per il momento si conoscono solo i primissimi dettagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRIME INFORMAZIONI

Esteticamente il modello elettrico e quello Plug-in saranno praticamente identici. Guardando le prime immagini della BYD Atto 2 DM-i si notano solamente alcune lievi differenze al livello della griglia e del paraurti anteriore. Inoltre, questo modello potrà contare anche sulla nuova colorazione Midnight Blue. I dettagli sui powertrain non sono ancora stati resi noti. Per il momento sappiamo che il sistema DM-i “Super Hybrid” permetterà alla nuova Atto 2 Plug-in di poter percorrere in modalità elettrica fino a 90 km, con un’autonomia totale combinata (benzina ed elettrica) di più di 1.000 km. Saranno disponibili due versioni di Atto 2 DM-i con potenze e autonomie differenti. Dunque capiamo che la vettura sarà proposta con due powertrain differenti e che i 90 km in elettrico probabilmente si riferiscono al modello top di gamma.

Ulteriori dettagli saranno svelati il mese prossimo e quindi non bisognerà aspettare molto per scoprire tutte le caratteristiche di questa vettura che sulla carta si preannuncia interessante. Motorizzazioni a parte, interni e dotazioni dovrebbero rispecchiare quelli attuali del modello elettrico. Per vederla sulle strade bisognerà comunque aspettare l’inizio del prossimo anno. Nessun accenno sui prezzi. Ricordiamo che attualmente il modello elettrico in Italia parte da 29.990 euro.

I modelli Plug-in di BYD stanno piacendo in Europa e Atto 2 DM-i sembra avere tutte le carte in regola per fare bene e contribuire alla crescita della casa automobilistica nel mercato europeo. Non rimane che attendere tutti i dettagli di questo nuovo modello.