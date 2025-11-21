Offerta Jeep Avenger e-Hybrid: rate da 149 euro con finanziamento
L'offerta di Jeep per il mese di novembre 2025 prevede uno sconto di 2.500 euro, un anticipo di 5.738 euro e rate da 149 euro
Jeep Avenger piace molto in Italia. Non è infatti solo protagonista del segmento dei B-SUV ma è proprio il SUV più venduto nel nostro Paese. Inoltre, è costantemente tra i modelli più venduti in assoluto in Italia. Il merito è anche in un’offerta che prova ad accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti, proponendo motorizzazioni benzina, ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche. C’è anche una versione con la trazione integrale. Per il mese di novembre (fino al 25), salvo possibile proroghe, Jeep propone un’offerta con finanziamento dedicata al modello Avenger e-Hybrid, quello dotato di un powertrain Mild Hybrid.
JEEP AVENGER E-HYBRID
Sotto al cofano di questo modello troviamo il solito motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troviamo una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Velocità massima di 184 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. Questa motorizzazione è proposta in 3 allestimenti, con prezzi a partire da 27.200 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, ANTICIPO, RATE ED INTERESSI
Vediamo quindi cosa propone Jeep per la sua Avenger e-Hybrid, allestimento base (Longitude). Attenzione, l’offerta della casa automobilistica riguarda solamente un lotto limitato di modelli in pronta consegna. Si tratta di un dettaglio da tenere conto che limita le possibilità di personalizzazione del cliente. La promozione permette comunque di poter acquistare il B-SUV ibrido ad un prezzo scontato di 24.700 euro. Grazie ad un anticipo di 5.738 euro, l’offerta prevede 35 rate mensili da 149 euro più una rata finale di 17.302,25 euro.
- 35 rate da 149 euro al mese
- Anticipo: 5.738 euro
- Rata finale: 17.302,25 euro
- TAN (fisso) 4,99% e TAEG 6,85%
Di seguito tutti i dettagli dell’offerta economica come da sito Jeep.
Anticipo 5.738 euro – Importo Totale del Credito 19.233,29 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 22.566,32 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.762,86 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 49,07 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 149 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 17.302,25 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,85%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.