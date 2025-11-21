Offerta Jeep Avenger e-Hybrid: rate da 149 euro con finanziamento

Jeep Avenger piace molto in Italia. Non è infatti solo protagonista del segmento dei B-SUV ma è proprio il SUV più venduto nel nostro Paese. Inoltre, è costantemente tra i modelli più venduti in assoluto in Italia. Il merito è anche in un’offerta che prova ad accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti, proponendo motorizzazioni benzina, ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche. C’è anche una versione con la trazione integrale. Per il mese di novembre (fino al 25), salvo possibile proroghe, Jeep propone un’offerta con finanziamento dedicata al modello Avenger e-Hybrid, quello dotato di un powertrain Mild Hybrid.

JEEP AVENGER E-HYBRID

Sotto al cofano di questo modello troviamo il solito motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troviamo una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Velocità massima di 184 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. Questa motorizzazione è proposta in 3 allestimenti, con prezzi a partire da 27.200 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, ANTICIPO, RATE ED INTERESSI

Vediamo quindi cosa propone Jeep per la sua Avenger e-Hybrid, allestimento base (Longitude). Attenzione, l’offerta della casa automobilistica riguarda solamente un lotto limitato di modelli in pronta consegna. Si tratta di un dettaglio da tenere conto che limita le possibilità di personalizzazione del cliente. La promozione permette comunque di poter acquistare il B-SUV ibrido ad un prezzo scontato di 24.700 euro. Grazie ad un anticipo di 5.738 euro, l’offerta prevede 35 rate mensili da 149 euro più una rata finale di 17.302,25 euro.

35 rate da 149 euro al mese

Anticipo: 5.738 euro

Rata finale: 17.302,25 euro

TAN (fisso) 4,99% e TAEG 6,85%

Di seguito tutti i dettagli dell’offerta economica come da sito Jeep.