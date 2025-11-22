AUDI E SUV, 680 CV e 800 V per la Cina: il secondo modello senza i 4 anelli

AUDI fa un nuovo passo avanti della sua strategia di crescita sul mercato Cinese presentando al Salone dell’Auto di Guangzhou il nuovo concept AUDI E SUV. Attenzione, stiamo parlando di AUDI scritto tutto maiuscolo e non di Audi. Per chi ancora non lo sapesse all’inizio di novembre 2024, Audi aveva annunciato il nuovo marchio AUDI, tutto maiuscolo, destinato al mercato cinese. Via il marchio dei 4 anelli che lascia il posto solamente al lettering AUDI. Si tratta di una scelta fatta sia per differenziare le nuove vetture da quelle che Audi continuerà a vendere direttamente e sia per mantenere un legame con il marchio principale. I modelli nati sotto questo nuovo sotto marchio saranno realizzati in collaborazione con SAIC. Andiamo quindi a scoprire più da vicino cosa la casa automobilistica ha presentato al salone cinese.

IL CONCEPT ANTICIPA LA FUTURA AUDI E8

Il nuovo concept AUDI E SUV presenta una lunghezza di 5.057 mm, una larghezza di 2.042 mm, un’altezza di 1.786 mm e un passo di 3.060 mm. La vettura poggia sulla piattaforma Advanced Digitized Platform (ADP), sviluppata congiuntamente con SAIC, e anticipa il modello di serie che dovrebbe chiamarsi Audi E8 e che arriverà nel corso del 2026. Sarà il secondo modello del nuovo marchio AUDI. Le forme del concept sono massicce e adotta il nuovo linguaggio stilistico sviluppato per il mercato cinese che abbiamo già visto sul primo modello AUDI lanciato pochi mesi fa e cioè la nuova AUDI E5 Sportback. Il frontale, in particolare, adotta fari Matrix LED disposti verticalmente e sulla parte superiore, al centro, troviamo il lettering AUDI. Ovviamente la mascherina è chiusa dato che stiamo parlando di un modello 100% elettrico. Possiamo anche notare che sul tetto è presente il LiDAR che servirà per le avanzate funzionalità di assistenza alla guida (pacchetto AUDI 360) di cui la vettura sarà dotata.

L’abitacolo non è stato svelato ma possiamo immaginare una struttura non troppo diversa da quella offerta dalla nuova AUDI E5 Sportback. Dunque, interni dallo stile minimalista e ampi schermi a dominare la plancia. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.

PIATTAFORMA A 800 V E DOPPIO MOTORE

Parlando invece della meccanica, la piattaforma utilizzata dal nuovo concept AUDI E SUV supporta l’architettura a 800 V e questo significa la possibilità di poter ricaricare ad altissima potenza. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico e c’è quindi la trazione integrale. Complessivamente a disposizione ci sono 500 kW (680 CV), quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 109 kWh che consentirà un’autonomia di oltre 700 km ma secondo il ciclo cinese CLTC. Grazie all’architettura a 800 V, AUDI fa sapere che sarà possibile recuperare 320 km di autonomia in 10 minuti da una colonnina HPC.

Non rimane, quindi, che attendere novità sull’introduzione del modello di serie basato su questo concept.