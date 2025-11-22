Offerta nuova FIAT Grande Panda Hybrid: rate da 149 euro con finanziamento

Con la nuova FIAT Grande Panda, la casa automobilistica punta a crescere nel combattuto segmento B. Inoltre, si tratta del primo di una serie di modelli globali nati sulla piattaforma Smart Car. Nuova Grande Panda è proposta sul mercato con una gamma di motorizzazioni che spaziano dall’endotermico fino all’elettrico, passando per l’ibrido (Mild Hybrid). Fino alla fine del mese di novembre 2025, salvo proroghe, la casa automobilistica mette in offerta la Grande Panda Hybrid (qui la nostra prova) per chi sceglierà la formula del finanziamento.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID: CARATTERISTICHE

Sotto al cofano troviamo un powertrain Mild Hybrid composto dal solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troviamo una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Si tratta del powertrain che Stellantis utilizza, anche nella versione da 145 CV, in moltissimi modelli ibridi dei suoi marchi. Sono 3 gli allestimenti a disposizione: POP, Icon e La Prima. I prezzi partono da 18.900 euro. Proprio la versione POP è quella protagonista dell’offerta. Vale la pena di evidenziare, però, che l’allestimento base è piuttosto scaro di dotazioni, tanto che manca addirittura il sistema infotainment. Al suo posto un supporto per smartphone per trasformarlo in una sorta di mini computer di bordo.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI

La promozione è valida con il finanziamento, ma solo in caso di rottamazione (vecchio veicolo fino ad Euro 4). In questo caso sarà possibile acquistare la nuova FIAT Gande Panda Hybrid da 16.950 euro. Sono poi previsti un anticipo di 3.357 euro, 35 rate d 149 euro e una maxi rata finale di 11.484 euro.

Prezzo promozionale: 16.950 euro con finanziamento e rottamazione

Anticipo: 3.357 euro

TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,69%

Rata finale: 11.484 euro

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta FIAT come da sito internet della casa automobilistica.