Offerta FIAT Grande Panda solo a benzina, con finanziamento e rottamazione da 141 euro al mese
Con rottamazione e finanziamento la FIAT Grande Panda solo benzina si potrà acquistare con rate da 141 euro e maxi rata finale di 10.067 euro
FIAT Gande Panda è disponibile da alcuni mesi anche nella versione con motore a benzina, senza elettrificazione. Una scelta che ha permesso alla casa automobilistica di poter offrire questo modello ad un prezzo ancora più concorrenziale. Proprio la Grande Panda a benzina è protagonista di un’offerta della casa automobilistica valida fino alla fine del mese di gennaio 2026. Con sconto FIAT in caso di rottamazione e finanziamento è possibile acquista la Grande Panda con un vantaggio clienti di quasi 3.000 euro e con rate a partire da 141 euro. Entriamo nei dettagli.
FIAT GRANDE PANDA BENZINA
FIAT Grande Panda misura 3.990 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 412 litri. Il modello con motore a benzina non elettrificato dispone del solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il listino parte da 17.900 euro nell’allestimento POP, quello protagonista dell’offerta. Ricordiamo che questo allestimento nella dotazione di serie non prevede il sistema infotainment ma solamente un supporto per smartphone.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
In caso di rottamazione, FIAT applicherà uno sconto di 2.000 euro. Scegliendo il finanziamento, aggiungerà un ulteriore sconto di 950 euro. In questo modo, il prezzo scende a 14.950 euro. Con un anticipo di 2.802 euro, sarà possibile portarsi a casa FIAT Gande Panda benzina con rate da 141 euro.
- Rate da 141 euro
- Anticipo 2.802 euro
- TAN (fisso) 5,99% – TAEG 9,01%
- Rata finale: 10.067 euro
- Da 14.950 euro con rottamazione e finanziamento
Di seguito tutti i dettagli delle condizioni economiche dell’offerta finanziamento come riportato sul sito FIAT.
Anticipo 2.802 euro – Importo Totale del Credito 12.418,59 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 15.029,71 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.058,08 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 32,03 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 141 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 10.066,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 9,01%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.