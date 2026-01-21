Offerta FIAT Grande Panda solo a benzina, con finanziamento e rottamazione da 141 euro al mese

FIAT Gande Panda è disponibile da alcuni mesi anche nella versione con motore a benzina, senza elettrificazione. Una scelta che ha permesso alla casa automobilistica di poter offrire questo modello ad un prezzo ancora più concorrenziale. Proprio la Grande Panda a benzina è protagonista di un’offerta della casa automobilistica valida fino alla fine del mese di gennaio 2026. Con sconto FIAT in caso di rottamazione e finanziamento è possibile acquista la Grande Panda con un vantaggio clienti di quasi 3.000 euro e con rate a partire da 141 euro. Entriamo nei dettagli.

FIAT GRANDE PANDA BENZINA

FIAT Grande Panda misura 3.990 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 412 litri. Il modello con motore a benzina non elettrificato dispone del solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il listino parte da 17.900 euro nell’allestimento POP, quello protagonista dell’offerta. Ricordiamo che questo allestimento nella dotazione di serie non prevede il sistema infotainment ma solamente un supporto per smartphone.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

In caso di rottamazione, FIAT applicherà uno sconto di 2.000 euro. Scegliendo il finanziamento, aggiungerà un ulteriore sconto di 950 euro. In questo modo, il prezzo scende a 14.950 euro. Con un anticipo di 2.802 euro, sarà possibile portarsi a casa FIAT Gande Panda benzina con rate da 141 euro.

Rate da 141 euro

Anticipo 2.802 euro

TAN (fisso) 5,99% – TAEG 9,01%

Rata finale: 10.067 euro

Da 14.950 euro con rottamazione e finanziamento

Di seguito tutti i dettagli delle condizioni economiche dell’offerta finanziamento come riportato sul sito FIAT.