Car Of The Year 2026, Milano ospita le finaliste: c’è anche la Grande Panda per i test drive

Si sta avvicinando il momento in cui scopriremo la vincitrice del prestigioso premio Car Of The Year 2026. La proclamazione si terrà il 9 gennaio durante il Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles. Sono 7 le auto che sono arrivate in finale e tra queste c’è anche un modello italiano, come abbiamo visto. Si tratta della FIAT Grande Panda che adesso è in esposizione assieme alle altre finaliste, fino all’8 dicembre a Milano CityLife Shopping District. Gli interessati possono dunque recarsi a vedere le vetture per scoprirle più da vicino, oltre ad effettuare test drive con personale e istruttori di guida dedicati. In particolare, si potrà testare su strada il modello Hybrid.

LE AUTO FINALISTE AL CAR OF THE YEAR 2026

Quali sono le vetture che sono rimaste in gara?

Citroen C5 Aircross

Dacia Bigster

FIAT Grande Panda

KIA EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

FIAT GRANDE PANDA

Questo modello su cui la casa automobilistica punta molto sarà quindi non solo in esposizione ma pure disponibile per i test drive al Milano CityLife Shopping District. Lunga poco meno di 4 metri, questa vettura si può avere con motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche. Il modello benzina adotta un motore PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV con cambio manuale a 6 marce. C’è poi la versione Hybrid che abbina sempre questo motore a benzina ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 110 CV. Infine, c’è il modello elettrico che abbina un motore da 113 CV ad una batteria LFP da 44 kWh per un’autonomia di 320 km WLTP. I prezzi partono dai 16.900 euro del modello benzina.