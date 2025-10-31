Car of The Year 2026, ecco le 7 auto finaliste: c'è la FIAT Grande Panda

Sono state annunciate le 7 auto finaliste del prestigioso premio Car of The Year 2026. La giuria composta da 60 giornalisti provenienti da 23 Paesi europei ha dunque scelto le auto che si contenderanno questo riconoscimento da una lista di 35 modelli che vi avevamo anticipato una decina di giorni fa. Il vincitore del premio auto dell’anno 2026 sarà annunciato il 9 gennaio 2026, durante il Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles.

LE AUTO FINALISTE

Quali sono le vetture che sono rimaste in gara?

Citroen C5 Aircross

Dacia Bigster

FIAT Grande Panda

KIA EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

Dunque, in finale troveremo anche un po’ di Italia grazie alla presenza della nuova Grande Panda. Presente nell’elenco anche la Renault 4 che potrebbe continuare il successo del marchio francese dato che la Renault 5 vinse questo prestigioso premio lo scorso anno.

LE VOTAZIONI

Adesso, i membri della giuria avranno diverse settimane di tempo per testare a fondo i candidati ed esprimere il loro voto. I sette modelli finalisti saranno poi sottoposti a un test congiunto in Spagna, presso la pista di prova del Parc Motor Castellolí, prima della votazione finale per eleggere l’auto che si aggiudicherà il premio Car of The Year 2026. La giuria potrà assegnare 25 punti, con un massimo di 10 punti per vettura, e dovrà votare per almeno 5 dei 7 modelli finalisti. Come accennato in precedenza, lo scorso anno vinse la Renault 5 con 353 punti, battendo in finale la Kia EV3, che ha ottenuto 291 punti e la Citroen C3/eC3, con 215 punti. Il quarto posto è andato poi alla Hyundai Inster (172 punti), il quinto alla Dacia Duster (168 punti), il sesto alla Cupra Terramar (165 punti) e il settimo all’Alfa Romeo Junior (136 punti).