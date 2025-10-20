Car of the Year 2026, ecco la lista delle 35 auto in gara: FIAT Grande Panda unica italiana

Il Car of the Year è uno dei premi più importanti che ogni anno vengono assegnati. Dal 1964 viene premiato il modello più rappresentativo di ogni anno. L’edizione 2026 del premio “auto dell’anno” sta entrando nel vivo perché la giuria composta da 60 giornalisti professionisti di 23 nazionalità differenti ha selezionato una lista di 35 modelli che si contenderanno questo prestigioso premio. Lista che presto si ridurrà sensibilmente. Infatti, il 31 ottobre saranno comunicati i 7 modelli finalisti che poi si “sfideranno”. La proclamazione dell’auto vincitrice e la premiazione si terranno il 9 gennaio 2026 alla vigilia del Salone dell’Automobile di Bruxelles. Ricordiamo che nel 2025 vinse la Renault 5. Quali sono quindi i 35 modelli che ufficialmente si contenderanno il premio Car of the Year 2026?

I MODELLI IN GARA

Alpine A390

Audi A6

Audi A6 e-tron

Audi Q3

Audi Q5

BYD Atto 2

BYD Dolphin Surf

BYD Seal 6 DM-i

BYD Sealion 7

Citroën C3 Aircross

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

DS N°8

Fiat Grande Panda

Firefly

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Kia EV4

Leapmotor B10

Leapmotor C10

Mazda6e

Mercedes-Benz CLA

MG HS

MGS5 EV

Mini Aceman

Mitsubishi Outlander

Nissan Leaf

Opel Frontera

Renault 4

Skoda Elroq

Smart #5

Suzuki eVitara

Toyota Urban Cruiser

Toyota C-HR+

Volvo ES90

Zeekr 7X

UNA SOLA ITALIANA IN GARA

Nell’elenco sono presenti diverse auto elettriche e molti modelli di case automobilistiche cinesi a dimostrazione di come il mercato stia cambiando in maniera profonda. Scorrendo l’elenco troviamo un solo modello di una casa automobilistica italiana e cioè la FIAT Grande Panda. Ce la farà ad arrivare in finale? Lo scopriremo tra non molto tempo. Come vengono scelte le auto per partecipare al Car of the Year? Le vetture devono essere modelli nuovi, niente restyling o semplici nuove versioni con motorizzazione differenti. Sono prese in considerazione indipendentemente dal Paese di origine, ma devono essere auto di serie disponibili in almeno cinque Paesi europei.