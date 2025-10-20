Cerca

Car of the Year 2026, ecco la lista delle 35 auto in gara: FIAT Grande Panda unica italiana

Il 31 ottobre saranno comunicati i 7 modelli finalisti che si contenderanno il prestigioso premio di auto dell'anno

Filippo Vendrame
Pubblicato il 20 ott 2025

Il Car of the Year è uno dei premi più importanti che ogni anno vengono assegnati.  Dal 1964 viene premiato il modello più rappresentativo di ogni anno. L’edizione 2026 del premio “auto dell’anno” sta entrando nel vivo perché la giuria composta da 60 giornalisti professionisti di 23 nazionalità differenti ha selezionato una lista di 35 modelli che si contenderanno questo prestigioso premio. Lista che presto si ridurrà sensibilmente. Infatti, il 31 ottobre saranno comunicati i 7 modelli finalisti che poi si “sfideranno”. La proclamazione dell’auto vincitrice e la premiazione si terranno il 9 gennaio 2026 alla vigilia del Salone dell’Automobile di Bruxelles. Ricordiamo che nel 2025 vinse la Renault 5. Quali sono quindi i 35 modelli che ufficialmente si contenderanno il premio Car of the Year 2026?

I MODELLI IN GARA

  • Alpine A390
  • Audi A6
  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q3
  • Audi Q5
  • BYD Atto 2
  • BYD Dolphin Surf
  • BYD Seal 6 DM-i
  • BYD Sealion 7
  • Citroën C3 Aircross
  • Citroën C5 Aircross
  • Dacia Bigster
  • DS N°8
  • Fiat Grande Panda
  • Firefly
  • Hyundai Ioniq 9
  • Jeep Compass
  • Kia EV4
  • Leapmotor B10
  • Leapmotor C10
  • Mazda6e
  • Mercedes-Benz CLA
  • MG HS
  • MGS5 EV
  • Mini Aceman
  • Mitsubishi Outlander
  • Nissan Leaf
  • Opel Frontera
  • Renault 4
  • Skoda Elroq
  • Smart #5
  • Suzuki eVitara
  • Toyota Urban Cruiser
  • Toyota C-HR+
  • Volvo ES90
  • Zeekr 7X

UNA SOLA ITALIANA IN GARA

Nell’elenco sono presenti diverse auto elettriche e molti modelli di case automobilistiche cinesi a dimostrazione di come il mercato stia cambiando in maniera profonda. Scorrendo l’elenco troviamo un solo modello di una casa automobilistica italiana e cioè la FIAT Grande Panda. Ce la farà ad arrivare in finale? Lo scopriremo tra non molto tempo. Come vengono scelte le auto per partecipare al Car of the Year? Le vetture devono essere modelli nuovi, niente restyling o semplici nuove versioni con motorizzazione differenti. Sono prese in considerazione indipendentemente dal Paese di origine, ma devono essere auto di serie disponibili in almeno cinque Paesi europei.

