Nuova BMW iX1 2027: stile Neue Klasse, tanta tecnologia e più autonomia per il SUV | Render

BMW è nel mezzo di un profondo rinnovamento della sua gamma di vetture che arriveranno quasi tutte, tra restyling e nuove generazioni, ad adottare il nuovo linguaggio di design Neue Klasse anticipato in passato da diversi concept e che ha fatto il suo debutto ufficiale sulla nuova BMW iX3. Negli ultimi mesi abbiamo visto molteplici foto spia di diversi nuovi modelli tutti caratterizzati da questo nuovo look. La prossima vettura della casa automobilistica ad adottare questo nuovo stile sarà la nuova generazione della BMW Serie 3 che sarà anche elettrica come ben sappiamo. Secondo passate dichiarazioni, entro la fine del 2027 quasi tutta la gamma del costruttore tedesco avrà adottato il nuovo design Neue Klasse. Gamma che comprende anche la BMW iX1, altro modello importante che oggi sta avendo un buon successo di vendite. Di questo SUV abbiamo già visto diverse foto spia che hanno permesso di realizzare anche diversi render, come quello che proponiamo. Un nuovo rapporto di Auto Express fa adesso il punto della situazione di quello che sappiamo oggi su questo nuovo modello in arrivo.

CHE ASPETTO AVRÀ LA NUOVA BMW IX1?

Ci saranno diversi richiami alla nuova iX3, in particolare al livello del frontale che sarà ridisegnato completamente per adottare il nuovo linguaggio di design. Via quindi la griglia a doppio rene XXL e al suo posto arriverà una soluzione più essenziale che richiama le BMW del passato. Questo cambio di design permetterà anche di migliorare l’efficienza aerodinamica del SUV. Nuovi saranno anche i fari che si caratterizzeranno per un’inedita firma luminosa. La nuova iX1 avrà anche passaruota più pronunciati e sempre con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza aerodinamica, le maniglie delle portiere saranno a filo con la carrozzeria. Nuovi saranno anche i cerchi in lega con un design pensato per ottimizzare l’aerodinamica. La linea del tetto terminerà con uno spoiler mentre al posteriore i gruppi ottici saranno simili a quelli visti sulla nuova BMW iX3. Negli allestimenti M Sport possiamo poi immaginare l’introduzione di elementi che permetteranno di rendere maggiormente sportiveggiante il look del SUV. In gamma rimarrà sempre anche la BMW X1 endotermica/ibrida che evolverà alla stessa maniera, introducendo le medesime novità di design.

MOTORI E LUNGA AUTONOMIA

Sulla nuova BMW iX1 saranno presenti molte delle novità tecniche introdotte sulla BMW iX3 di nuova generazione. Avremo nuovi motori e batterie. Oltre ad un miglioramento delle prestazioni, possiamo aspettarci autonomie superiori a quelle dell’attuale modello (circa 473 km oggi per il modello più efficiente). Migliorerà anche la ricarica. Ovviamente il nuovo SUV elettrico sarà proposto con diverse motorizzazioni, anche con due motori per disporre della trazione integrale. Maggiori dettagli sui powertrain destinati a questo modello arriveranno probabilmente nel corso dei prossimi mesi.

INTERNI E TECNOLOGIA

Anche l’abitacolo evolverà molto e salendo a bordo troveremo il nuovo Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto all’interno del SUV elettrico visto al Salone di Monaco. Dunque, niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment. Il debutto della nuova generazione della BMW X1/iX1? Una data precisa ancora non c’è ma si parla tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Ci sarà quindi modo di saperne molto di più.