Telepass con 6 mesi a canone zero: offerta valida fino al 9 novembre

In più, utilizzando il codice presente all'interno dell'articolo, si ottengono 100 euro di cashback sul pedaggio.

Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ott 2025

Il pacchetto Telepass Sempre è in offerta per i nuovi clienti fino al 9 novembre. L’attuale promozione include 6 mesi a canone zero e 100 euro di cashback sul pedaggio utilizzando il codice PEDAGGIO100 in app al momento dell’attivazione. A proposito di attivazione, quest’ultima è a costo zero.

Con Telepass Sempre si ottiene un dispositivo Telepass colorato gratis, con cui pagare il pedaggio e accedere agli sconti su 19 tratte autostradali. Un altro vantaggio è il pagamento di strisce blu e parcheggi convenzionati senza commissioni, oltre al controllo e alla gestione delle proprie spese direttamente in app. Per procedere con l’attivazione occorre scaricare l’app ufficiale Telepass da questa pagina: il download è gratuito sia sui telefoni Android che su iPhone.

Attiva l’offerta sull’app Telepass

L’offerta sul pacchetto Telepass Sempre

Nell’ambito dell’offerta in corso sul sito Telepass, i nuovi clienti possono aderire al piano Telepass Sempre entro il 9 novembre e ricevere 6 mesi a canone gratuito più 100 euro di cashback sul pedaggio. Per riscattare il rimborso sul pedaggio, fino a un massimo di 10 euro al mese per 10 mesi consecutivi, è sufficiente inserire il codice PEDAGGIO100 in app al momento dell’attivazione della promo.

Al termine dei primi sei mesi a canone gratuito, il pacchetto si rinnova a 3,90 euro al mese. Inclusi in Telepass Sempre vi sono il contratto Telepass Base e il contratto Telepass Servizi di Mobilità: il primo comprende il dispositivo Telepass per il telepedaggio, il secondo invece i servizi di mobilità in app.

Dell’elenco dei servizi fanno parte il pagamento delle strisce blu senza parchimetri né tagliandi speciali, l’accesso a parcheggi convenzionati direttamente con il Telepass, il promemoria della scadenza del bollo e della revisione, l’acquisto di biglietti e abbonamento del trasporto pubblico locale, nonché l’acquisto delle vignette per circolare nelle autostrade di Austria, Svizzera, Slovenia e Repubblica Ceca.

Attiva l’offerta sull’app Telepass

