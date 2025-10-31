Nissan Frontier Rapid Runner, assetto rialzato e snorkel: pronto per ogni avventura

Nissan ha deciso di portare alcune novità interessanti al SEMA Show 2025 di Las Vegas che si terrà all’inizio del mese di novembre. Tra queste c’è Nissan Frontier Rapid Runner con cui la casa automobilistica punta a mostrare cosa è possibile ottenere dal suo pickup. La base di partenza è quella della Frontier Pro-4X che è stato rivisto per realizzare qualcosa di davvero unico. Il risultato è un pickup pronto ad affrontare davvero ogni tipo di sfida per diventare il compagno di viaggio perfetto per chi ama la vita all’aria aperta.

PRONTO A TUTTO

Innanzitutto, Nissan Frontier Rapid Runner fa a meno delle portiere tradizionali e al loro posto troviamo delle portiere tubolari. Nuovi sono anche i paraurti anteriori e posteriori. Inoltre, questa particolarissima versione del pickup è dotata anche di passaruota allargati che permettono di contenere i nuovi cerchi con pneumatici Yokohama GEOLANDAR X-MT 37×12.50R17 specifici per l’off-road. Il pickup è anche equipaggiato con un portapacchi sul tetto con luci a LED aggiuntive. Sul cassone è presente un altro portapacchi che si abbina a quello sul tetto per poter trasportare senza problemi alcuni kayak. E proprio per chi ama divertisti con i kayak, Nissan ha pensato ad una serie di accessori aggiuntivi che troviamo nel Frontier Rapid Runner. Parliamo ad esempio di un vano porta pagaia e muta, una doccia portatile montata su di un supporto e pannelli solari per ricaricare l’attrezzatura.

Inoltre, Nissan ha scelto per l’abitacolo dei coprisedili impermeabili che quindi non temono la presenza di occupanti ancora bagnati dopo che si sono divertiti con i loro kayak. Insomma, dentro all’abitacolo nessun problema in caso di acqua o fango anche perché troviamo i tappetini Nismo Off Road All Season.

NUOVO ASSETTO

Per il Nissan Frontier Rapid Runner è stato pensato anche un assetto specifico per consentire al pickup di poter affrontare davvero ogni tipo di percorso, anche quelli più difficili. Sono infatti state utilizzate le sospensioni della Nissan Titan e l’assale posteriore è stato sostituito. Troviamo poi ammortizzatori Bilstein e sempre per garantire le migliori prestazioni in off-road, l’assetto è stato alzato di circa 5 cm. Pensate di affrontare anche dei guardi? Nessun problema perché Nissan Frontier Rapid Runner è stato equipaggiato con un nuovo specifico snorkel. Nismo offre già molti di questi accessori ai clienti ma il Nissan Frontier Rapid Runner mostra cosa è possibile ottenere dal pickup personalizzandolo al massimo.