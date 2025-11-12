FIAT Grande Panda conquista un nuovo premio: è Auto Europa 2026

In attesa di scoprire se la nuova FIAT Grande Panda riuscirà ad aggiudicarsi il prestigioso premio di Car of The Year 2026, la Grande Panda ha ottenuto un altro riconoscimento che va ad aggiungersi a quelli già ricevuti. FIAT Grande Panda ha infatti conquistato il titolo di “Auto Europa 2026“. Si tratta di un riconoscimento attribuito ogni anno dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA).

AUTO EUROPA 2026

Il premio è stato assegnato a seguito di un processo di valutazione che coinvolge la giuria dei giornalisti UIGA, la Giuria Opinion Leader composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Non è la prima volta che un modello FIAT conquistata il titolo di Auto Europa 2026. Infatti, altri modelli in passato hanno convinto la giuria. Pensiamo a Tipo (1989), Punto (1995), Panda (2004) e 500 elettrica (2022). Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, sul prestigioso riconoscimento ottenuto dalla FIAT Grande Panda ha dichiarato:

Il Premio Auto Europa è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio ed è un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile. Grande Panda con le sue dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali di FIAT: funzionalità, sostenibilità e design emozionale.

UN PREMIO ANCHE PER LA JEEP COMPASS

Anche la nuova Jeep Compass ha ottenuto un riconoscimento. Infatti il SUV ha conquistato il premio della Giuria Popolare nell’edizione 2026 del Premio Auto Europa. Ricordiamo che erano le 7 le auto che erano giunte in finale a contendersi il premio Auto Europa 2026: Audi Q3, Bmw X3, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Jeep Compass, Mercedes CLA e Renault 4 E-Tech Electric.