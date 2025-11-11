Questo può essere il momento giusto per cambiare la batteria della tua auto

L’arrivo del freddo rappresenta un problema per le automobili, anche e soprattutto per le batterie. Le basse temperature, infatti, rallentano l’avviamento del motore e soprattutto per chi utilizza l’auto in città, con i brevi tragitti che non danno all’alternatore il tempo di caricare completamente la batteria, aumenta il rischio di trovarsi con il veicolo in panne al momento meno opportuno. Questo accade perché, oltre a richiedere più energia per avviare il motore, in inverno l’auto consuma di più a causa di luci accese più a lungo, riscaldamento, tergicristalli e altri dispositivi elettrici che sottraggono ulteriormente carica. L’avvicinarsi dell’inizio dell’inverno può quindi essere il momento ideale per sostituire la batteria, specialmente se non la si cambia da tempo. Su eBay è in offerta con il 34% di sconto la batteria Seven Parts AGM Start&Stop da 70Ah.

Perché cambiare la batteria

Parliamo di una batteria da 70 Ah con una capacità di spunto di 760 A, progettata per veicoli dotati di sistemi start‑stop o per quelli con elevato carico elettrico. Il termine AGM (Absorbent Glass Mat) indica una tecnologia che offre diversi vantaggi rispetto alle batterie tradizionali. In modo particolare sono batterie con maggiore resistenza alle vibrazioni, migliore supporto per frequenti cicli di avviamento/arresto e una struttura sigillata che riduce il rischio di perdite o corrosione. Avere una batteria AGM, quindi, assicura una migliore capacità di spunto a freddo e una maggiore durata nel ciclo di carica/scarica.

L’installazione di una batteria start‑stop AGM è particolarmente indicata per vetture che integrano sistemi di recupero di energia in frenata, elevata dotazione elettronica o frequenti spegnimenti automatici del motore. In questi casi, una batteria standard rischia di non reggere la richiesta energetica e di ridurre la durata complessiva.

Per chi usa l’auto prevalentemente in città, con tragitti brevi o frequenti spegnimenti, oppure possiede numerosi dispositivi elettrici accessori (telecamere di sicurezza, autoradio di potenza, riscaldamento extra), questa batteria rappresenta un investimento sensato per aumentare affidabilità e durata.

Per evitare fastidi come avviamenti difficoltosi, batterie che si scaricano rapidamente o il rischio che il sistema start‑stop non funzioni come dovrebbe, scegliere una batteria AGM come la Seven Parts 70Ah può fare la differenza. L’offerta di oggi rende l’acquisto ancora più interessante e conveniente.