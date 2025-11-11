Cerca

Verti semplifica la Tutela giudiziaria: ora in offerta con l'Assistenza stradale

La promozione è valida fino al 15 dicembre e consente di acquistare il pacchetto Tutela giudiziaria + Assistenza stradale a prezzo scontato.

Federico Pisanu
Pubblicato il 11 nov 2025

Il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe della polizza auto online Verti è in offerta al prezzo di 39,99 euro fino al 15 dicembre. La promozione è riservata agli utenti che sottoscriveranno una assicurazione auto online, andando poi ad aggiungere il pacchetto di garanzie accessorie.

Sul sito ufficiale della compagnia Verti, che fa parte del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, è disponibile un form attraverso cui gli automobilisti possono effettuare un preventivo in pochi secondi, in modo da capire fin da subito l’importo della RC auto insieme alle eventuali garanzie accessorie scelte.

I metodi di pagamento disponibili sono carta di credito o debito, bonifico bancario oppure PayPal. E sempre a proposito di pagamento, volendo è possibile scegliere anche l’opzione che consente di dilazionare l’importo complessivo in dodici rate mensili uguali (così come rate trimestrali e semestrali).

Come funziona la Tutela giudiziaria

Nell’elenco delle garanzie accessorie della polizza auto si annovera anche la voce Tutela giudiziaria, che consente agli automobilisti e ai loro familiari di ricevere un’assistenza legale sia in sede civile che penale qualora si rimanga coinvolti in un incidente stradale.

La Tutela giudiziaria offre la copertura per le spese da sostenere nell’eventualità il sinistro sfoci in un contenzioso legale. Tale garanzia si attiva in automatico, ad esempio, qualora ci si debba avvalere di un avvocato e sostenere le spese riguardanti il recupero dei propri danni.

Con questa garanzia, inoltre, gli automobilisti hanno la facoltà di avvalersi di un avvocato anche per la richiesta di risarcimento in seguito a lesioni.

Verti consente di scegliere tra Tutela giudiziaria Base o Deluxe, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Va da sé che, acquistando il secondo piano, si ottiene un massimale più alto.

