Ford Mondeo esiste ancora in Cina e si è appena rinnovata

La Ford Mondeo non c’è più in Europa da diversi anni. Dal 2022, infatti, questa vettura non è più prodotta. In realtà, la Mondeo non è davvero sparita in quanto è disponibile ancora in alcuni mercati tra cui la Cina con il marchio Changan Ford. La Ford Mondeo “cinese" è stata pure aggiornata di recente con l’introduzione di un restyling per il Model Year 2026.

ECCO LA FORD MONDEO PER LA CINA

Le dimensioni sono 4.935 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza e 1.500 mm di altezza, con un passo di 2.945 mm. A disposizione ci sono cerchi da 17, 18 e 19 pollici. Il design è quello della Ford Mondeo che ricordavamo ma con il Model Year 2026 sono arrivate alcune modifiche estetiche. Ad esempio, la fascia anteriore presenta adesso una griglia ottagonale con motivo a matrice cromata, mentre i fari sdoppiati sono stati sostituiti da un unico gruppo ottico, con luci diurne a tre segmenti. Il posteriore non presenta particolari modifiche ma i fari possono contare su di una nuova grafica. Con l’aggiornamento, arrivano anche nuove tinte per la carrozzeria.

Salendo a bordo della Ford Mondeo 2026, troviamo una plancia dominata da un ampio pannello da 27 pollici con risoluzione 4k. Si tratta di un cluster al cui interno sono presenti i display della strumentazione, dell’infotainment e dello schermo per il passeggero anteriore. Il sistema infotainment è alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8155 e può contare sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless per gli smartphone.

MOTORI

Per la Mondeo “cinese", Ford propone diverse opzioni di motorizzazioni. C’è innanzitutto un motore turbo benzina di 1,5 litri offerto con due livelli di potenza: 190 CV e 196 CV. C’è poi un motore turbo benzina di 2 litri di cilindrata da 261 CV. La gamma include pure un Full Hybrid che abbina il motore di 1,5 litri da 190 CV ad un sistema ibrido da 130 CV e ad una trasmissione E-CVT. Tutte le varianti non ibride sono dotate invece di un cambio automatico a 8 rapporti.

PREZZI

Quanto costa la Ford Mondeo in Cina? Ci sono sei livelli di allestimento con prezzi compresi tra 149.800 yuan e 199.800 yuan e cioè tra 18.180 euro e 24.250 euro