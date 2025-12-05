Dazi sulle elettriche cinesi: l’UE valuta una deroga per Volkswagen

Ci sono novità su fronte dei dazi che l’Unione Europea ha voluto introdurre su tutte le auto elettriche prodotte in Cina e poi vendute sul mercato europeo. A quanto pare, qualcosa potrebbe cambiare per il Gruppo Volkswagen che in Cina, attraverso partnership locali, produce la Cupra Tavascan elettrica che poi viene venduta in Europa. Modello su cui gravavo le nuove tariffe doganali. Stando a quanto riporta Reuters, la Commissione Europea starebbe valutando di rivedere i dazi su veicoli elettrici di Volkswagen prodotti in Cina. Il Gruppo tedesco spera che i dazi possano essere sostituiti da una quota annuale di importazione e da un meccanismo di prezzo minimo.

VIA I DAZI?

La Commissione Europea, che ha stabilito tariffe anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici costruiti in Cina nell’ottobre 2024, ha affermato di aver ricevuto un’offerta di impegno da parte di Volkswagen Anhui e che a questo punto ne valuterà l’accettabilità. Stando a quanto riporta Reuters, la proposta include una quota annuale di importazione e un prezzo minimo di importazione. Se la proposta venisse accettata, la Commissione potrebbe concedere un’esenzione dalla tariffa del 20,7% entro pochi mesi. La nuova proposta sarebbe il frutto di un lavoro svolto da Volkswagen Anhui e SEAT per cercare una soluzione. Lo avevamo scritto in passato, i dazi, colpendo la produzione della Cupra Tavascan, rappresentavano un rischio per le future attività dell’impianto cinese che è gestito da una joint venture tra Volkswagen e JAC Automobile.

Nell’ambito delle sue discussioni con il Governo cinese sui dazi, ad aprile la Commissione Europea aveva dichiarato di aver concordato con la Cina di valutare la possibilità di stabilire prezzi minimi per i veicoli elettrici di fabbricazione cinese anziché tariffe, ma ha insistito sul fatto che eventuali prezzi minimi dovranno essere efficaci e applicabili quanto le tariffe doganali. Si arriverà davvero ad una revisione dei dazi per i veicoli elettrici Volkswagen prodotti in Cina? Nei prossimi mesi lo scopriremo. Se si dovesse arrivare ad un’intesa, potrebbe rappresentare un precedente che potrebbe aprire ad altre valutazioni anche per ulteriori case automobilistiche che volessero trovare un’intesa con Bruxelles.