AUDI E5 Sportback, debutto record: oltre 10.000 ordini in appena 30 minuti

Ve la ricordate la nuova AUDI E5 Sportback? Una particolarità su tutti, il nome AUDI tutto maiuscolo perché stiamo parlando del nuovo marchio del costruttore tedesco per il mercato della Cina che lancerà solo modelli realizzati in collaborazione con SAIC. Inoltre, niente logo della case dei 4 anelli con le vetture che si riconosceranno solo per il lettering AUDI, una scelta fatta sia per differenziare le nuove vetture da quelle che Audi continuerà a vendere direttamente e sia per mantenere un legame con il marchio principale. Bene, AUDI E5 Sportback ha messo a segno un debutto da record sul mercato cinese ricevendo ben 10.153 ordini nei primi 30 minuti di vendita. Insomma, un risultato niente male che fa ben sperare per il successo commerciale di questa vettura su cui la casa automobilistica tedesca scommette molto per crescere sul complesso mercato auto della Cina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricapitoliamo a questo punto le principali caratteristiche di questo nuovo modello elettrico. Basato sulla nuova piattaforma Advanced Digitized Platform, misura 4.881 mm lunghezza x 1.959 mm larghezza x 1.478 mm altezza. L’abitacolo propone uno stile minimalista ed è presente molta tecnologia a partire da un ampio pannello da 27 pollici che integra i display della strumentazione e del sistema infotainment (risoluzione 4K) che è alimentando dal chip Qualcomm Snapdragon 8295. E5 Sportback integra il sistema operativo AUDI OS.



PREZZI

E i powertrain? Nuova AUDI E5 Sportback è disponibile in, sia con singolo motore e la trazione posteriore e sia con doppio propulsore e la trazione integrale. A seconda del modello, le potenze di sistema arrivano a:. Ad alimentare tuttoche permettono(ciclo CLTC). L’architettura della piattaforma è a 800 V e questo consente di poter effettuare ricariche ad altissima potenza.

Quanto costa in Cina la nuova AUDI E5 Sportback? Si parte da 235.900 yuan che al cambio sono circa 28.200 euro.