Volkswagen ID. Lupo, la scommessa per una city car elettrica da 20.000 euro per sfidare le cinesi

Volkswagen ha grandi progetti per la sua auto elettrica più “economica” che arriverà sul mercato nel 2027 ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Il concept lo abbia già visto e per il momento è chiamato ID. Every1. Già sappiamo, però, che questo non sarà il nome definitivo della futura city car elettrica. Come si potrebbe chiamare davvero? In passato si parlava semplicemente di Volkswagen ID.1. Tuttavia, di recente la casa automobilistica ha spiegato che non intende rinunciare ai nomi dei modelli che sono stati importanti per la sua storia. Proprio per tale motivo, la versione di serie della ID. 2all si chiamerà ID. Polo. E la piccola city car elettrica? C’è chi come i colleghi di AutoExpress azzardano l’ipotesi di ID. Lupo dato che il nome Lupo non è più stato utilizzato da Volkswagen oramai da tantissimo tempo. Sarà questa la scelta? Lo scopriremo nel tempo.

UNA CITY CAR ELETTRICA CONTRO L’AVANZATA CINESE

Parlando proprio con i colleghi inglesi,, membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico, ha spiegato che è necessario proporre una piccola entry level elettrica perché se non lo fanno loro, ci penseranno le case automobilistiche cinesi. Inoltre, aggiunge che se i neopatentati si dovessero legare da subito ad un marchio cinese, potrebbero poi non mollarlo in futuro. Insomma, questa city car è molto importante per arginare l’avanzata dellenel mercato europeo.

Kai Grünitz ha poi ammesso la difficoltà di portare avanti questo progetto. Realizzare un’auto sotto i 20.000 euro progettata e prodotta in Europa non è certo facile. Il progetto è dunque impegnativo ma Volkswagen è sulla buona strada per realizzarlo.

LA CITY CAR ELETTRICA SARÀ SOLO VOLKSWAGEN

SEAT Mii

,

Skoda Citigo

e

Volkswagen up!. Da allora, però, le cose sono molto cambiate ed il segmento A si è decisamente ristretto tanto che diversi costruttori ne sono usciti. I piani per la city car elettrica prevedono che rimarrà un’esclusiva Volkswagen. Questo significa che non sarà proposta anche con altri marchi del Gruppo tedesco. Volkswagen è fiduciosa del successo di questo modello che sulla carta potrebbe attirare anche clienti che in passato avevano acquistato la piccola Skoda o la piccola SEAT. Tuttavia, considerando il mercato attuale delle city car, non c’è spazio per 3 modelli distinti. Dunque, vedremo solamente la ID. Lupo, sempre se questo sarà davvero il suo nome.

Anni fa, il Gruppo Volkswagen aveva lanciato sul mercato unnate sulla stessa piattaforma. Parliamo dei modelli

Volkswagen ha bisogno di un modello elettrico entry level da portare sul mercato per avvicinare nuovi clienti, strizzando l’occhio anche ai più giovani. Avrà davvero successo questo modello? Lo scopriremo. Intanto, il marchio tedesco dovrà portare prima sul mercato la ID. Polo, la sua versione GTI e la ID. Cross. Poi torneremo a parlare della city car. E se davvero si chiamasse ID. Lupo, vi piacerebbe?