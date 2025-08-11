Xiaomi YU7: 200 mila ordini in 3 minuti ma solo 6.024 unità consegnate nel primo mese

Xiaomi YU7 ha certamente ottenuto un debutto record con 200 mila ordini in 3 minuti a dimostrazione di quanto questo SUV elettrico fosse atteso. Sappiamo anche che la lista d’attesa è molto lunga e chi volesse ordinare la vettura oggi potrebbe dover aspettare quasi un anno per metterla nel garage di casa. Dalla Cina sono arrivati adesso i primi dati sulle consegne del SUV elettrico e alcuni analisti hanno espresso un po’ di preoccupazione visto che a fronte di un vero e proprio boom di ordini, a luglio sono state consegnate appena 6.024 unità del SUV elettrico.

BISOGNA AUMENTARE RAPIDAMENTE LA PRODUZIONE

Xiaomi YU7 è entrata nelle statistiche di vendita di luglio appena cinque giorni dopo il lancio, e ovviamente l’avvio della produzione di un nuovo modello richiede tempo per andare a regime. Tuttavia, poco più di 6.000 unità è visto come un dato più basso rispetto alla media del settore. Ricordiamo che lo stabilimento “Fase 1" di Xiaomi Auto ha una capacità produttiva di 150.000 unità all’anno ed è operativo da un anno. Inoltre, lo stabilimento “Fase 2" è stato completato a metà giugno 2025, con una capacità prevista pari a quello del primo impianto.



LA SFIDA DELLA PRODUZIONE

L’obiettivo di consegna di Xiaomi Auto per quest’anno è di 350.000 veicoli e, dopo averne consegnati 150.000 nel primo semestre, ora deve arrivare a 200.000 nel secondo. Ciò significa una media di 33.000 veicoli al mese. A luglio, le consegne combinate di SU7 e YU7 hanno raggiunto le 30.452 unità. Tuttavia, dato che il secondo impianto è entrato in funzione da poco si prevede che Xiaomi sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo annuale solamente una volta portata a regime la produzione. Contestualmente, c’è anche un forte arretato negli ordini della berlina SU7 da soddisfare. Dunque, c’è una chiara. Attualmente, i tempi di consegna per un qualsiasi modello YU7 superano i 10 mesi, il che è tutt’altro che ideale per l’esperienza del cliente. Visto come evolve il mercato delle auto elettriche, attendere quasi un anno è visto come eccessivo. Di conseguenza, Xiaomi ha recentemente iniziato a richiedere ad alcuni clienti di pagare l’intero importo dell’auto in anticipo, con l’obiettivo di dare priorità alla consegna per coloro che hanno una forte intenzione di acquisto.

L’arretato degli ordini per i modelli YU7 e SU7 rimane una sfida importante da affrontare per Xiaomi. Da tempo si parla della necessità di aumentare rapidamente la produzione per soddisfare gli ordini. Sappiamo che si sta lavorando su di un terzo impianto, ma i tempi sono lunghi. Vedremo nei prossimi mesi come andrà ma il lavoro da fare è davvero tanto, soprattutto pensando al successo che stanno ottenendo i primi due modelli elettrici del colosso dell’elettronica.