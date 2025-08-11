Addio allo Start & Stop: ecco perché sta sparendo dalle auto moderne

Con l’arrivo dell’elettrificazione c’è una tecnologia delle auto che sta sparendo silenziosamente dalle vetture. Quale? Lo Start & Stop che oggi troviamo in sempre meno modelli. Parliamo ovviamente del sistema che va a spengere automaticamente il motore quando l’auto si ferma, ad esempio, al semaforo e lo riavvia quando il conducente preme sulla frizione/acceleratore. L’idea alla base di questo sistema era quello di ridurre le emissioni inquinanti e i consumi delle vetture. Adesso, con la rapida diffusione delle motorizzazioni ibride, l’utilità dello Start & Stop si sta riducendo drasticamente ed in futuro è destinato a sparire del tutto.

UNA TECNOLGIA OBSOLETA

Nelle auto ibride, il motore endotermico si disattiva da solo a basse velocità o a vettura ferma, per lasciare spazio alla modalità elettrica. Non parliamo poi ovviamente delle auto 100% elettriche che nemmeno dispongono di un motore a combustione. L’elettrificazione sta quindi rendendo obsoleto lo Start & Stop. Inoltre, possiamo anche aggiungere che nel tempo questo sistema ha ricevuto diverse critiche come ripartenze a volte troppo lente, vibrazioni fastidiose o addirittura un’usura prematura di alcuni componenti meccanici. Insomma, in un futuro non troppo lontano, non ci ricorderemo più dell’esistenza dello Start & Stop.

LA PRIMA APPARIZIONE NEGLI ANNI ’80

Un primo sistema Start & Stop apparve nel 1983 sulla Fiat Regata ES, acronimo di Energy Saving. Poco dopo, Volkswagen fece un tentativo sulla Passat ma i modelli prodotti furono molto pochi. Lo Start & Stop tornò poi nel 1994 sulla Volkswagen Golf di terza generazione, nel modello Ecomatic. Fu poi Citroen a creare il primo sistema Start & Stop con alternatore-starter nel 1998, una tecnologia che si diffuse in seguito su molte vetture e con ulteriori affinamenti è arrivata ai tempi odierni. Sebbene il sistema possa ancora essere potenzialmente utile su alcuni modelli con motore a combustione o sistemi Mild Hybrid, la sua definitiva scomparsa sembra inevitabile nel medio termine.