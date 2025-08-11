Ricarichi di notte? Ecco l'offerta di Enel X per risparmiare

Per chi è solito ricaricare di notte, Enel ha deciso di lanciare per questo periodo estivo un’interessante offerta che sarà valida fino al 30 settembre. Di cosa parliamo? Di uno sconto che rende la ricarica notturna sia in corrente alternata e sia in corrente continua (ma fino a 99 kW) più conveniente. In tutto questo periodo, chi ha aderito alla tariffa Pay Per Use Basic, dalle ore 21.00 alle 6.59 potrà approfittare di uno sconto del 30% sulla tariffa diurna. Quanto si va quindi a pagare esattamente?

TARIFFA SCONTATA PER RICARICARE

Normalmente, per ricaricare di giorno da una colonnine in corrente alternata fino a 43 kW si vanno a pagare 0,65 euro a kWh. Nella fascia oraria promozionale, il costo scende a 0,45 euro a kWh. Presso le colonnine Fast fino a 99 kW di giorno si paga una tariffa di 0,70 euro a kWh. Fino al 30 settembre, nella fascia oraria menzionata in precedenza, il prezzo scende a 0,50 euro a kWh. Da evidenziare che il costo effettivo è quello di quando la ricarica è iniziata, anche nel caso il rifornimento di energia terminasse di una fascia oraria diversa (più economica o costosa). Lo schema è dunque il seguente.

AC fino a 43 kW:

Giorno (7.00 – 20.59): 0,65 euro a kWh

Notte (21.00 – 6.59): 0,45 euro a kWh

DC 43 kW – 99 kW: