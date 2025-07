Enel X, adesso le ricariche si pagano con le carte (e sono anche in sconto)

Ricaricare la propria auto elettrica è sempre più facile visto che per pagare basterà usare la carta di credito o il bancomat senza dover estrarre il proprio smartphone ed armeggiare tra le app. Da questo mese di luglio, infatti, Enel X ha attivato i primi POS fisici sulle stazioni di ricarica fast, consentendo ai clienti un’esperienza di pagamento rapida e intuitiva. Complessivamente, la possibilità di pagare con carta è stata resa disponibile su circa 400 stazioni distribuite in diverse regioni italiane ed in particolare in Lombardia, Sicilia, Lazio, Puglia e Campania. Questo è comunque solo l’inizio dato che l’obiettivo dell’azienda è quello di attivare oltre 2.000 POS fisici entro fine anno, completando la proposta di pagamenti digitali diretti che già oggi comprende oltre 3.400 POS virtuali con QR code presenti sulle stazioni di ricarica dotate di schermo nativo.

SCONTI PER CHI RICARICA CON CARTA

Ma non è finita qui perché Enel X ha voluto lanciare un’offerta dedicata al nuovo sistema di pagamento sulle sue stazioni di ricarica fast. Dunque, fino alla fine del mese di luglio, presso queste colonnine sarà applicata una tariffa promozionale di ricarica a 0,67 euro a kWh al posto di 0,72 euro a kWh.

SCONTI SULLA RETE EWIVA

Ne abbiamo scritto di recente, anche presso la rete Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, è stato ridotto il prezzo per le ricariche pagate attraverso carta di credito e bancomat nelle colonnine dotate di POS. In questo caso, il nuovo prezzo base sarà di 0,86 euro a kWh, in sostituzione della precedente tariffa di 0,95 euro a kWh.