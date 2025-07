Ewiva taglia il prezzo della ricarica, ma solo se paghi con carta

Nelle ultime settimane abbiamo visto qualche timido segnale di riduzione dei prezzi delle ricariche in Italia. Adesso è il turno di Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. L’azienda ha annunciato di aver deciso di abbassare il costo delle ricariche presso le sue stazioni HPC presenti in Italia. Attenzione, però, che c’è un requisito importante. Infatti, la sforbiciata di prezzo è valida solamente se si paga con carta (bancomat o carta di credito). Dunque, solo presso le stazioni abilitate ai pagamenti contactless.

IL NUOVO PREZZO

Il nuovo prezzo di 0,86 euro a kWh, è valido su tutti i siti Ewiva dotati di sistema di pagamento diretto tramite carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay, Maestro, nonché tramite Apple Pay e Google Pay.

Quanto si paga? D’ora in poi, il nuovo prezzo base, iva inclusa, sarà di, in sostituzione dell’attuale tariffa di 0,95 euro a kWh. La nuova tariffa è entrata in vigore già dal. Spiega Ewiva:

Tutte le ultime colonnine installate dispongono del supporto ai pagamenti contactless e progressivamente Ewiva sta adeguando la sua infrastruttura per consentire agli utenti di poter pagare con le carte. Sul sito Ewiva, comunque, è possibile verificare in quali stazioni di ricarica è possibile pagare con bancomat o carta di credito, anche digitalizzate.

Ricordiamo che l’obiettivo della joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen è quello di andare a realizzare 3.000 punti di ricarica ultra-veloce, ciascuno con una potenza da 100 kW a 350 kW, per garantire un’esperienza di ricarica facile e accessibile per tutti. La nuova tariffa scontata è particolarmente interessante per gli utenti occasionali, cioè per tutti coloro che ricaricano saltuariamente presso le stazioni Ewiva e quindi prediligono soluzioni immediate e semplici di ricarica, come il pagamento direttamente alla colonnina tramite carta di credito o bancomat.