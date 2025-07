La nuova Porsche 911 Carrera 4S si presenta e si fa in tre: coupé, cabrio e Targa

Porsche 911, si amplia la gamma della sportiva, con l’introduzione della nuova 911 Carrera 4S in versione coupé, cabrio e Targa che si aggiunge alla già disponibile 911 Targa 4 GTS. Entriamo nei dettagli.

LA NUOVA PORSCHE 911 CARRERA 4S

Il cuore pulsante della sportiva è un motore boxer a sei cilindri biturbo da 3 litri in grado di erogare una potenza di 353 kW (480 CV), cioè 22 kW (30 CV) in più rispetto alla versione precedente. L’incremento di potenza è stato possibile grazie ad un sistema intercooler ottimizzato, ripreso da quello della 911 Turbo. Il tuto è abbinato ad un cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti e alla trazione integrale. La 911 Carrera 4S Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi (con pacchetto Sport Chrono) e raggiunge una velocità massima di 308 km/h.

911 TARGA

La Porsche 911 Targa non ha certo bisogno di presentazioni e nel corso del tempo è stata costantemente aggiornata. Dal 2006, la 911 Targa è disponibile esclusivamente con trazione integrale. Dal 2014 vengono utilizzati meccanismi di apertura del tetto completamente automatici che in 19 secondi trasformano questa sportiva dal carattere coupé in un’auto scoperta. Il lunotto posteriore in cristallo si reclina all’indietro, mentre i segmenti del tetto si ripiegano. La nuova 911 Targa 4S vende un ampliamento della dotazione di serie che comprende pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici dal design rinnovato, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) e un impianto di scarico sportivo.



Di serie sulla nuova sportiva tedesca troviamo anche l’impianto frenante derivato dai modelli GTS, con pinze rosse e dischi da 408 mm all’anteriore e da 380 mm al posteriore. La 911 Targa 4S monta come dotazione standard l’asse posteriore sterzante. A differenza delle versioni Cabriolet e della Targa, che sono dotate di sedili posteriori, la Coupé è proposta di serie come due posti, ma è disponibile senza sovrapprezzo la configurazione con sedili posteriori. Porsche allestisce gli interni di questa sportiva a trazione integrale con un pacchetto in pelle. Anche i fari a LED con tecnologia Matrix e la ricarica wireless per smartphone sono presenti di serie. Altre caratteristiche includono gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente con contorno illuminato, il pacchetto Light Design, gli specchietti interni ed esterni con oscuramento automatico e sensore pioggia integrato e mantenimento di corsia. Ovviamente, non manca un ampio catalogo per una personalizzazione a 360 gradi.

PREZZI

La nuova 911 Carrera 4S può essere ordinata in Italia a un prezzo che parte da 168.338 euro. La 911 Carrera 4S Cabriolet è disponibile a partire da 183.028 euro, che diventano 184.891 euro per la 911 Targa 4S.