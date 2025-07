L’app My CUPRA introduce una nuova funzione per pianificare i percorsi con le auto elettriche

Tra i vantaggi dell’utilizzo delle auto elettriche c’è quello di poter affidare alle app la gestione del tragitto così da pianificare le soste tenendo conto dell’autonomia residua in relazione alle disponibilità delle colonnine di ricarica. Da questo punto di vista, ora CUPRA ha annunciato l’aggiornamento della propria app, My CUPRA, con l’introduzione di una nuova funzione sviluppata per facilitare la vita degli automobilisti. Si tratta della funzione Pianificazione del Percorso per le Vetture Elettriche, uno strumento intelligente che consente ai possessori di CUPRA Born e CUPRA Tavascan di organizzare viaggi personalizzati integrando automaticamente le soste per la ricarica lungo il tragitto.

Come l’app My CUPRA permette di pianificare un percorso

La nuova funzione,(anche in vista delle vacanze estive) permette di accedere a una serie di impostazioni per la personalizzazione del viaggio. Gli utenti, infatti, possono decidere il livello minimo di carica desiderato all’arrivo alle stazioni di ricarica, indicare la percentuale di carica da avere alla destinazione finale e scegliere di evitare determinati tratti di strada, come autostrade o strade a pedaggio. Inoltre, è possibile(per esempio distinguendo tra ricariche rapide in corrente continua e colonnine standard in corrente alternata), così da ottimizzare i tempi di sosta e adattarsi alle esigenze del viaggio.

Una volta definito l’itinerario, il percorso può essere inviato direttamente al sistema di navigazione integrato del veicolo oppure condiviso con Apple Maps o Google Maps tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Inoltre, l’itinerario viene aggiornato costantemente in base allo stile di guida e alle condizioni meteo, offrendo un piano di viaggio completo che include i tempi di sosta, la disponibilità delle colonnine di ricarica e la loro tipologia. Questo livello di precisione consente di eliminare l’ansia da autonomia, ancora diffusa tra i possessori di auto elettriche, e rende la pianificazione dei viaggi molto più fluida ed efficiente.

Secondo Steven Stein, Director of Digital Business & Customer Experience di CUPRA, l’obiettivo è quello di semplificare e rendere più conveniente la guida di un’automobile elettrica. Grazie alla nuova funzione, infatti, i conducenti possono gestire anche i viaggi più lunghi con maggiore tranquillità, contando su un navigatore che tiene conto dei consumi reali, della rete di ricarica CUPRA e di tutti i fattori che influenzano la mobilità elettrica.



L’introduzione di questa funzionalità, che non a caso avviene all’inizio dell’estate (uno dei periodi dell’anno in cui cresce il numero di spostamenti su lunga distanza), rappresenta un’evoluzione significativa della strategia di CUPRA verso una mobilità sempre più moderna.