CUPRA Tavascan, per il SUV elettrico piccole novità in arrivo

Per CUPRA Tavascan arrivano dei piccoli aggiornamenti che riguardano le dotazioni e la disponibilità di un rinnovato Pack incentrato sulle prestazioni. Entriamo nei dettagli e vediamo le novità che la casa automobilistica spagnola ha deciso di introdurre per il suo SUV elettrico.

LE (PICCOLE) NOVITÀ PER LA CUPRA TAVASCAN

Innanzitutto, per il SUV elettrico arriva una nuova firma sonora di serie su tutte le versioni in modalità CUPRA e Performance. Sviluppata per reagire all’acceleratore, alla velocità e alla modalità di guida scelta dal conducente, permette di rendere l’esperienza di guida maggiormente coinvolgente. Novità anche per il Pack Extreme disponibile già dallo scorso anno ma che è stato reso ancora più ricco. Grazie a questo Pack sarà possibile aggiungere cerchi in lega forgiati bicolore da 21 pollici e pneumatici anteriori e posteriori ad alte prestazioni. I ​​cerchi forgiati contribuiscono a ridurre il peso complessivo di 10 kg, migliorando al contempo la dinamica. Contestualmente, il Pack apporta alcune personalizzazioni anche all’abitacolo dove troviamo i sedili anteriori CUP Bucket in pelle riscaldati e ventilati.



LA MECCANICA NON CAMBIA

A seguito di questo piccolo aggiornamento, la CUPRA Tavascan metta a disposizione la. Si tratta della prima volta che questo SUV elettrico viene proposto con una finitura opaca. La casa automobilistica ha introdotto anche nuovi rivestimenti per il volante della Tavascan, in abbinamento con interni in tessuto e Dinamica.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda, invece, la meccanica del SUV elettrico spagnolo. CUPRA Tavascan poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e misura 4.644 mm lunghezza x 1.861 mm larghezza x 1.597 mm altezza, con un passo di 2.766 mm. Il modello Endurance dispone di un singolo motore che eroga 210kW (286 CV) e 545 Nm di coppia, con un’autonomia fino a 568 km (WLTP), mentre la versione top di gamma, CUPRA Tavascan VZ (qui la nostra prova), offre un doppio motore con una potenza combinata di 250 kW (340 CV) e una coppia di 545 Nm (trazione integrale). L’autonomia è di 522 km (WLTP). In tutti i casi troviamo sempre una batteria con una capacità (utilizzabile) di 77 kWh.

CUPRA TAVASCAN: PREZZI

Im Italia, CUPRA Tavascan parte da 52.800 euro.

