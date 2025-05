Nuova Audi A6: interni e bagagliaio della sesta generazione

A marzo 2025 aveva fatto il suo debutto la nuova generazione di Audi A6. Disponibile sia in versione berlina e sia Avant (station wagon), il nuovo modello è stato profondamente rinnovato e va ad affiancare la versione e-tron 100% elettrica. Non c’è stato solamente un cambiamento di design, con un look molto più moderno perché pure l’abitacolo è stato evoluto radicalmente, arrivando a proporre molta più tecnologia oltre, ovviamente, a finiture Premium come la casa dei 4 anelli è solita offrire ai suoi clienti.

AUDI A6: LA PLANCIA

Importante passo avanti in termini di tecnologia. Ladella nuova Audi A6 è caratterizzata dalla presenza dell’che è composto dall’e dal, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento, oltre che dallo schermo dedicato al passeggero (optional). Il display del sistema MMI è contraddistinto dal design curvo e dalla tecnologia OLED. Lo, nello specifico, è di serie dall’allestimento S line edition. Grazie alla funzione, il passeggero anteriore può guardare un film durante la marcia senza distrarre il conducente. Allo stesso tempo, può assistere chi sta guidando nella gestione, ad esempio, della navigazione o nella ricerca di un parcheggio.

Inoltre, sulla nuova generazione di Audi A6 anche l’head-up display è stato rivisto e adesso è caratterizzato da un’area di visualizzazione superiore dell’85% a quanto in dotazione alla precedente generazione. Il cuore del sistema infotainment è la piattaforma Android Automotive. Presenti ovviamente i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non manca nemmeno un assistente vocale che dispone dell’integrazione con ChatGPT per migliorare l’interazione con gli utenti e sono presenti gli aggiornamenti OTA. Sul tunnel centrale troviamo due portabicchieri, il pulsante di accensione, il selettore della trasmissione ed alcuni comandi fisici. La maggior parte delle funzioni della vettura si gestisce, comunque, dal sistema infotainment.

I rivestimenti sono curati e nelle versioni più ricche è possibile disporre anche del tetto panoramico in vetro che aumenta la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

AUDI A6: BAGAGLIAIO

AUDI A6: PREZZI

All’interno della nuova Audi A6 lo spazio non manca e si sta molto comodi, anche i passeggeri di statura elevata. E per i bagagli quanto spazio c’è? Per la berlina, a diposizione ci sono, mentre la versione Avant può contare su di un po’ di spazio in più e cioèche abbattendo gli schienali dei sedili posteriori possono salire a

Quanto costa la nuova Audi A6 in Italia? La berlina parte da 66.450 euro, mentre il modello Avant da 69.350 euro.