DUOTTS S26, doppio motore da 750 W per un divertimento estremo | Prezzo e sconto

L’estate è alle porte e con essa torna la voglia di pedalare. Oggi, il panorama delle bici elettriche è sempre più vasto. Le eBike piacciono molto perché consentono di affrontare percorsi anche di un certo impegno senza dover per forza disporre di uno stato di forma da ciclista professionista. Se si sta valutando un nuovo acquisto per affrontare la prossima stagione di divertimento su 2 ruote, DUOTTS propone una soluzione davvero molto interessante con caratteristiche tecniche inusuali che aumentano il divertimento ma che soprattutto permettono di affrontare davvero quasi ogni tipo di percorso, anche i più impegnativi. DUOTTS S26 non è una semplice eBike in quanto dispone di ben due motori elettrici e quindi anche della trazione integrale. Entrambe le unità offrono una potenza massima di 750 W, con una coppia di 65 Nm. Sulla carta, una vera e propria bomba su due ruote per potersi destreggiare con disinvoltura anche quando si devono affrontare percorsi un po’ ostici, come le strade sterrate nei boschi.

DOPPIO MOTORE PER ANDARE OVUNQUE

1500 W questa è la potenza complessiva di cui si può arrivare a disporre. Va detto, comunque, che il motore anteriore collocato sul mozzo della ruota (come quello al posteriore) può essere disattivato quando non serve attraverso un pulsantino posto sul manubrio. Possiamo quindi considerarlo come una sorta di “turbo" quando la strada diventa più impegnativa e c’è bisogno di un aiuto in più. Con due motori, la DUOTTS S26 si mangia le salite, anche le più estreme con un angolo sopra i 50 gradi (55 gradi massimo).

Pur permettendo sulla carta prestazioni elevatissime vista la potenza in gioco, per il mercato italiano l’assistenza alla pedalata è limitata in fabbrica ad una velocità massima di 25 km/h come da normativa. Vero, c’è un acceleratore ma si può facilmente disattivare scollegando il cavetto di collegamento. Sono 5 le modalità di assistenza a disposizione, tutte configurabili attraverso l’applicazione dedicata. Tanta potenza non significa comunque poter disporre di poca autonomia, anzi, tutto il contrario. Infatti, DUOTTS S26 può contare su di una batteria Samsung 48V 20Ah da circa 1.000 Wh che fornisce un’autonomia di circa 100-120 km. Il tempo di ricarica dichiarato è di 6-8 ore. Batteria con celle Samsung e quindi non generiche, una maggiore garanzia di qualità.

CAMBIO SHIMANO, TELAIO IN ALLUMINIO E TANTA TECNOLOGIA

DUOTTS S26 presenta un look un po’ retrò e nei fatti si tratta di una fat bike elettrica. Il telaio è realizzato in alluminio e la dotazione tecnica prevede una forcella ammortizzata regolabile e una sospensione posteriore. La bici adotta poi un impianto frenante idraulico a disco sia davanti e sia dietro (180 mm) oltre a pneumatici 26*4,0 pollici. Il cambio è un classico Shimano a 7 rapporti e non mancano parafanghi anteriori e posteriori oltre ad un comodo portapacchi. Presenti anche le luci a LED per una migliore visibilità anche durante le pedalate serali. La tecnologia non manca visto che al centro del manubrio è collocato il display della strumentazione per tenere sotto controllo i principali parametri di funzionamento della bici tra cui la velocità e l’autonomia residua. Come accennato, c’è un’app dedicata che permette di gestire alcune funzioni della bici elettrica. Sempre sul manubrio è collocata una porta USB da cui poter alimentare eventuali dispositivi esterni come gli smartphone. In questo modo, volendo fissare lo smartphone sulla bici per utilizzarlo, magari come navigatore, non si correrà il rischio di scaricarlo.

La bici è certificata IPX4 e pesa poco meno di 40 kg, non poco ma non rappresenta un problema vista la potenza dei motori elettrici. La bici è in grado di trasportare un carico fino a 150 kg di peso ed è adatta per persone alte tra 170 e 200 cm.

PREZZO E OFFERTA

Quanto costa DUOTTS S26? 1.369 euro (il prezzo è stato da poco ribassato dai precedenti 1.449 euro) da cui poter detrarre 100 euro grazie al nostro codice sconto HDBLOGS26. Il prezzo finale dopo aver applicato il coupon è pertanto pari a soli 1269€.

…In collaborazione con DUOTTS