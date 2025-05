Ducati Desmo450 MX: al via la produzione della prima moto da cross di Borgo Panigale

Con l’inizio della produzione a Borgo Panigale della Desmo450 MX, Ducati entra ufficialmente nel segmento del motocross, un territorio finora inesplorato per la casa bolognese. La moto, presentata come il primo tassello di una gamma fuoristrada specialistica, rappresenta un passaggio strategico per allargare il pubblico e coinvolgere una nuova comunità di appassionati.

Il primo esemplare della Desmo450 MX è uscito dalla linea produttiva poco dopo il secondo podio mondiale conquistato da Jeremy Seewer nel Gran Premio di Francia, a sottolineare il legame diretto tra sviluppo racing e produzione di serie. L’evento è stato celebrato alla presenza di due figure chiave del progetto: Tony Cairoli, più volte campione del mondo e oggi parte integrante del team di sviluppo, e Alessandro Lupino, che ha portato al debutto la moto conquistando subito vittoria e titolo nazionale.

DIVERSA? ECCO PERCHE’

La Desmo450 MX si distingue per una serie di soluzioni tecniche che la rendono una proposta originale nel panorama delle moto da cross. Il motore è un monocilindrico da 449,6 cm³ con distribuzione Desmodromica, tecnologia identitaria di Ducati e finora inedita nel fuoristrada. L’erogazione è studiata per offrire coppia ai bassi e medi regimi ma anche un allungo notevole, permettendo al pilota di sfruttare appieno ogni rapporto, sia in partenza che nelle fasi più tecniche del tracciato.



Il telaio, in alluminio, è stato progettato per unire leggerezza e rigidità, limitando al minimo le saldature per garantire solidità strutturale. Dal punto di vista elettronico, la Desmo450 MX introduce una novità assoluta per il segmento: è la prima moto da cross dotata di Traction Control capace di analizzare lo slittamento della ruota posteriore e riconoscere le situazioni in cui intervenire o lasciar piena libertà d’azione al pilota, evitando così di compromettere le prestazioni.



FAMILY FEELING

Il progetto riflette la filosofia aziendale di Ducati, come sottolineato dall’amministratore delegato Claudio Domenicali, che ha evidenziato la vicinanza tra il mondo delle corse e quello della produzione di serie. Un legame rafforzato anche dalla presenza in azienda di numerosi appassionati di fuoristrada coinvolti direttamente nello sviluppo.

La Desmo450 MX sarà affiancata da un ampio catalogo di accessori Ducati Performance, che permetterà di avvicinarsi alle specifiche delle moto impegnate nel Mondiale MXGP da Seewer e Guadagnini. Tra le componenti disponibili: mozzi ruota e piastre di sterzo ricavati dal pieno, scarico completo, silenziatore slip-on Akrapovič in titanio, pinze freno Brembo Racing. È prevista anche una linea tecnica in collaborazione con Drudi Performance, che comprende abbigliamento tecnico Alpinestars, casco Arai e capi per ogni condizione climatica.

L’arrivo nei concessionari europei selezionati è previsto per giugno 2025, mentre il lancio in Nord America seguirà nel mese di luglio, con una distribuzione globale pianificata per la seconda metà dell’anno. Il prezzo? La Desmo450 MX avrà un prezzo di partenza di 12.990 euro.