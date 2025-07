Tesla, vendite in rosso: 384.122 consegne nel secondo trimestre 2025

Nel secondo trimestre del 2025, Tesla ha consegnato complessivamente 384.122 auto elettriche, un dato non troppo distante dalle attese degli analisti. Le consegne sono in evidente calo da tempo e questo dato lo conferma ancora una volta. Basta ricordare che nel secondo trimestre del 2024, la casa automobilistica aveva consegnato 443.956 vetture. Si tratta quindi di un calo di circa il 13,5% sullo stesso trimestre dello scorso anno. Tra l’arrivo del restyling della Model Y, i problemi di immagine di Elon Musk che hanno penalizzato la sua azienda e la concorrenza sempre più agguerrita, le vendite sono in flessione e la casa automobilistica è oggi chiamata a lavorare per invertire la tendenza.

CONSEGNE E PRODUZIONE NEL Q2 2025

Tesla Model Y/Model 3 consegnate: 373.728

Tesla Model Y/Model 3 prodotte: 396.835

Altri modelli consegnati: 10.394

Altri modelli prodotti: 13.409

Totale consegne: 384.122

Totale produzione: 410.244

Entrando più nei dettagli, come al solito Tesla mette insieme i numeri delle Model 3 e Model Y. Dunque, complessivamente ne sono state consegnate 373.728. Invece, ne sono state prodotte 396.835. C’è poi la voce altri modelli che mette insieme Model S, Model X e Cybertruck. In totale ne sono stati consegnati 10.394 e prodotti 13.409.

Parallelamente, Tesla ha fatto sapere di aver distribuito 9,6 GWh di prodotti per l’accumulo di energia nel secondo trimestre del 2025.

TANTE DOMANDE A CUI RISPONDERE

Ildopo la chiusura dei mercati. Subito dopo si terrà il consueto incontro in cui Elon Musk e i dirigenti dell’azienda parleranno dell’andamento della società e risponderanno alle domande degli investitori. Visto il momento, ci si attende che la casa automobilistica racconti qualcosa di più sui piani per rilanciare le vendite. Per esempio, che fine ha fatto la Tesla più accessibile la cui produzione doveva iniziare entro la fine del primo semestre?