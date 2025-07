Triumph Motorcycles: nuovi colori per la gamma 2026

Triumph Motorcycles svela dodici nuove colorazioni per la gamma Model Year 2026, introducendo combinazioni cromatiche decise, moderne e ricche di personalità. Tra le tinte più accattivanti spiccano il Lava Red Gloss, il Kingfisher Blue e il Triumph Performance Yellow, pensate per esaltare il carattere dei modelli più amati, dalla Street Triple alla Tiger 900. Disponibili già dall’estate presso tutti i concessionari Triumph, queste nuove livree danno nuova linfa all’intera offerta, coinvolgendo sia le Adventure Bike che le Modern Classics, passando per le Roadster e la muscolosa Rocket 3 Storm.

Nuove tinte per la Tiger 900



I modelli Tiger 900 GT e GT Pro accolgono due nuove combinazioni: Sapphire Black, con dettagli in Carnival Red e Sapphire Black su anteriore e fianchetti, e Snowdonia White & Sapphire Black, con accenti in Triumph Performance Yellow. La versione Rally Pro invece si rinnova con la sofisticata Snowdonia White & Graphite (standard), affiancata da una variante più grintosa in Sapphire Black & Triumph Performance Yellow.

Il fascino senza tempo delle Modern Classics



Per gli appassionati del vintage contemporaneo, Triumph propone nuove livree anche per la gamma Modern Classics. La Speed 400 si veste in Pearl Metallic White & Phantom Black con dettagli in Royal Gold, oppure nella vivace combinazione Lava Red Gloss & Storm Grey con parafanghi Matt Silver Ice. La Scrambler 400 X strizza l’occhio all’off-road con la nuova combinazione Baja Orange & Aluminium, mentre la Scrambler 1200 X punta su una sobria ed elegante livrea Matt Khaki Green abbinata a dettagli in Phantom Black.

Street Triple, racing e grinta



La famiglia Street Triple si aggiorna con tonalità che esaltano l’anima sportiva. La Street Triple 765 R adotta un look aggressivo in Phantom Black con accenti Diablo Red e logo “R" in bianco lucido. La versione RS, invece, opta per un’eleganza sportiva in Granite, con tocchi di Kingfisher Blue su cupolino e dettagli.

Rocket 3 Storm, potenza ed eleganza



Infine, le mastodontiche Rocket 3 GT Storm e R Storm si distinguono con due inediti abbinamenti: Matt Sapphire Black & Satin Granite per la GT, e Satin Baja Orange & Matt Sapphire Black per la R, entrambi arricchiti da accenti premium che ne amplificano la presenza scenica. Tutte le nuove colorazioni MY26 possono già essere ordinate e saranno disponibili presso i concessionari Triumph nelle prossime settimane.