Dove sono le migliori aree di servizio in Europa? Molto bene la Francia e in Italia....

Ogni giorno milioni di automobilisti in Europa si muovono in auto per lavoro o per motivi personali e durante i loro viaggi può capitare di fermarsi presso un’area di servizio per riposare e mangiare qualcosina prima di rimettersi a guidare. Chi viaggia molto lo sa, alcune strutture sono efficienti ed accolgono bene l’automobilista, altre lo sono di meno. In alcuni casi limite si trovano anche stazioni di servizio disastrose. Ecco perché una delle ultime indagini effettuate dal Touring Club Svizzero (TCS) è particolarmente interessante dato che sono state testate ben 150 aree di servizio nell’Europa del Sud e precisamente in Francia, Italia, Spagna e Svizzera per verificare la loro capacità ad accogliere diversi tipi di viaggiatori: che si tratti di camperisti, famiglie, conducenti di veicoli elettrici o persone accompagnate da animali domestici.



Il risultato? Ci sono delle marcate differente. Secondo l’indagine, la Francia eccelle con un’offerta di qualità, mentre la Spagna risulta molto scarsa. In Svizzera, il bilancio è nel complesso buono.

ECCO I RISULTATI: BENE LA FRANCIA

L’indagine è stata svolta nella primavera del 2025 quando un esperto del TCS ha percorso 14.000 chilometri con un camper e un cane, valutando concretamente la qualità dell’accoglienza offerta nelle aree di servizio ai diversi tipi di utenti. Com’è andata? Nello specifico, il test ha riguardato 58 aree di servizio in Svizzera, 49 in Francia, 33 in Italia e 10 in Spagna. Tutte le aree sono state valutate secondo uno schema standardizzato che ha preso in esame la segnaletica, la situazione dei parcheggi (in particolare per mezzi pesanti e camper), le infrastrutture per il rifornimento, la qualità e disponibilità delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, le aree di gioco per bambini, le strutture per animali, la pulizia generale, la sicurezza ed altri parametri.



E IN ITALIA?

L’indagine ha messo in luce la. Secondo il TCS, le aree di servizio sono ben progettate, armoniosamente integrate nell’ambiente e offrono un servizio completo per diversi tipi di utenti. L’area di Village Catalan, situata sull’A9 in direzione della Spagna, ha ottenuto il punteggio più alto (98 %) grazie alle sue infrastrutture per camper, all’area gioco, ai prodotti regionali e a una zona dedicata ai cani. Seguono Montélimar Est (91 %) e Poitou-Charentes (90 %), che combinano comfort, accessibilità e infrastrutture moderne. Al contrario, le aree di Drumettaz (41 %), Mouxy (39 %) e St. Augustin La Grau (22 %) si distinguono in modo negativo per la mancanza di servizi per camper, famiglie e animali.che hanno ottenuto un punteggio mediamente buono, ma con margini di miglioramento. Le aree che hanno ricevuto le valutazioni migliori sono La Côte Lac (85 %), Neuenkirch West (84 %) e Kemptthal (83 %), tutte ben attrezzate per i camper, con zone relax, stazioni di ricarica e spazi per i cani. Al contrario, Pratteln Nord e Sud (16 %) e Weinland (14 %) si collocano in fondo alla classifica per la quasi totale assenza di servizi per camper o veicoli elettrici.dove solo una delle dieci aree di servizio testate ha superato il 50 % del punteggio. Molte aree sono in cattivo stato, poco accoglienti e poco adatte ai bisogni odierni. L’area del Monsenyt, sull’AP-7, è l’unica a superare la soglia del 50 %, grazie a servizi adeguati per camper, uno spazio per cani e un’area gioco. Anche Montseny (43 %) e El Gironès (39 %) presentano alcuni elementi positivi, soprattutto per le famiglie. Le aree di Maçanet, Cespa-Valles (18 %) e Maçanet Nord (21 %) sono invece gravemente carenti: nessuna colonnina, assenza di servizi per camper, poca ombra e scarsità di spazi verdi.

Secondo l’indagine del TCS nel nostro Paese ci sono differenze importanti. Alcune, come Sillaro Ovest (87 %), Somaglia Ovest (71 %) e Arda Ovest (71 %), si distinguono per la presenza di colonnine di ricarica, aree verdi e spazi per cani. Tuttavia, molte strutture presentano carenze nella segnaletica o nell’organizzazione e l’accesso ai servizi per camper è spesso disomogeneo. Le aree con i punteggi più bassi, come Cecina (19 %), Rubicone Ovest (15 %) e Foglia Ovest (11 %), non offrono quasi nessuna infrastruttura utile per camperisti o famiglie. Le migliori tra quelle testate: