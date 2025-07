DJI Power 2000: ricarica versatile a potenza elevata in formato compatto

DJI, azienda di spicco nell’ambito di droni civili e tecnologia per fotocamere creative, presenta la DJI Power 2000 Portable Power Station. Grazie alle sue caratteristiche, come la possibilità di ricaricare fino all’80% in 45 minuti, estendibilità fino a 22.528 Wh e controllo tramite app, si tratta di una soluzione ideale come fonte di backup domestico, per lunghi viaggi, campeggio e molto altro ancora.

DJI Power 2000 offre una capacità di 2048 Wh in un corpo relativamente compatto di 32,6 litri. Con una lunghezza di 40,6 cm, si avvicina molto alle dimensioni di un piccolo bagaglio a mano, si adatta facilmente a qualsiasi auto o camper e può essere riposta comodamente a casa. Porte, pulsanti e display sono tutti posizionati sulla parte frontale dell’unità, per garantire un utilizzo semplice, un accesso immediato ai comandi e un’organizzazione sempre ordinata. La Power 2000 può essere abbinata fino a dieci batterie di espansione Power Expansion Battery 2000 da 2048 Wh, raggiungendo così una capacità complessiva di 22.528 Wh: la soluzione ideale per garantire un’affidabile riserva di energia in ambito domestico. In alternativa, le possibilità di espansione offrono ai viaggiatori e professionisti del video la massima flessibilità, permettendo di scegliere la configurazione più adatta alle proprie necessità.

RICARICA SU MISURA

SILENZIOSA E PROGETTATA PER DURARE

DJI Power 2000 offre unapensata per adattarsi a qualsiasi situazione. Con la rete elettrica, è possibile raggiungere l’80 % della capacità ine una ricarica completa ingrazie ad una potenza di ricarica fino a 2200W. Per chi sceglie soluzioni più ecologiche, l’energia solare consente una ricarica fino a 1800W con il DJI Power 1.8 kW Solar/Car Charger, completando la. Durante i viaggi, l’alimentazione del veicolo permette di ricaricare rapidamente tramite il DJI Power 1 kW Car Charger o il 1.8 kW Solar/Car Charger con una. Per un’efficienza ancora maggiore, la ricarica ibrida intelligente combina AC e DC, dando. La modalità UPS garantisce continuità di alimentazione in caso di blackout, con un intervento quasi istantaneo.

APP DJI HOME

La Power 2000 si distingue anche per il suo: in modalità di ricarica standard emette appena 29 dB, più silenziosa di un comune frigorifero domestico. Lagarantisce lunga durata, mantenendo l’equivalenti a circa dieci anni di utilizzo quotidiano. Il sistema intelligente di gestione della batteria (BMS) monitora costantemente la temperatura conIl nuovo rivestimento sub-nano e il processo di resinatura assicurano una protezione superiore anche in caso di pioggia, umidità o spruzzi salini. La struttura, realizzata in materiali autoestinguenti, è resistente agli urti e sopporta pressioni fino a una tonnellata, offrendo sicurezza e affidabilità in ogni condizione.

Grazie alla nuova app DJI Home, è possibile monitorare e gestire la nuova Power 2000 e gli accessori associati in tempo reale, ovunque ci si trovi. L’interfaccia intuitiva consente di accendere o spegnere le uscite AC, regolare i parametri di funzionamento e visualizzare lo stato della batteria principale e di quelle di espansione.

PREZZO E DISPONIBILITA’

La DJI Power 2000 è disponibile da subito con un prezzo di partenza di 1.399€.