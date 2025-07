Ci pensa a tutto lui, a Musk la supervisione delle vendite di Tesla in Europa e negli USA

Le vendite di Tesla non stanno andando troppo bene, soprattutto in Europa dove i cali, mese dopo mese, sono particolarmente evidenti. Presto arriveranno i dati del secondo trimestre del 2025 e sarà quindi l’occasione di fare il punto della situazione. Adesso c’è una novità. Pare che Elon Musk sia intenzionato a risolvere personalmente questa problematica assumendo la supervisione delle vendite nei mercati dell’Europa e dell’America. Negli ultimi giorni, Tesla ha perso un importante dirigente, Omead Afshar, vicepresidente della produzione e delle operazioni della casa automobilistica, che è stato licenziato pare proprio in seguito al calo delle vendite delle auto in alcuni mercati chiave.

TORNARE A CRESCERE

A seguito dell’addio di Omead Afshar, secondo un rapporto di Bloomberg, Elon Musk in persona supervisionerà di persona le vendite nel Vecchio Continente e sul mercato americano. Tom Zhu, invece, continuerà a supervisionare le vendite di Tesla in Asia e gestirà la direzione delle operazioni di produzione a livello globale. L’attenzione di Musk sull’Europa è degna di nota, considerando che ha definito la regione come il mercato più debole per Tesla. Le immatricolazioni di nuovi veicoli dell’azienda in Europa sono diminuite del 28% a maggio e sono crollate del 37% nei primi cinque mesi dell’anno, mentre i produttori cinesi di auto elettriche, guidati da BYD, hanno guadagnato terreno.

La concorrenza sta accelerando e diventando sempre più competitiva ma una parte della responsabilità del calo delle vendite è di Elon Musk stesso che concentrandosi sull’attività politica ha tralasciando troppo la gestione della sua azienda. Inoltre, le sue discutibili attività come responsabile del Doge hanno allontano in alcuni mercati diversi potenziali clienti. Musk è dunque adesso chiamato a correre ai ripari per invertire il calo delle vendite.

Secondo le stime degli analisti elaborate da Bloomberg, Tesla ha probabilmente consegnato circa 389.400 veicoli nel secondo trimestre del 2025. Si tratterebbe di un calo di circa il 12% rispetto all’anno precedente, dopo una flessione del 13% nel primo trimestre. Tra non molto ne sapremo di più sulle vendite e su alcuni progetti di Tesla tra cui quel chiacchierato modello più accessibile di cui ancora non si sa molto.



[Fonte]