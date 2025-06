Ma l'auto più economica di Tesla che fine ha fatto?

Elon Musk lo ha più volte ribadito durante la presentazione delle trimestrali ed è scritto nelle relazioni finanziarie della società.

I piani per nuovi veicoli, inclusi modelli più economici, rimangono in linea con l’inizio della produzione nella prima metà del 2025. Questi veicoli utilizzeranno sia aspetti della piattaforma di nuova generazione che aspetti delle nostre piattaforme attuali e saranno prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma di veicoli.

Entro la fine di giugno, dunque, la casa automobilistica doveva iniziare la produzione del suo primo modello più accessibile di cui si è speculato tantissimo nel corso degli ultimi mesi. Giugno finisce oggi e di questa vettura non se ne sa ancora nulla. Nessuna nuova dichiarazione ufficiale, nessuna accenno di un nuovo evento di presentazione, solo qualche timida indiscrezione e delle foto spia che secondo qualcuno mostrerebbero i muletti del modello più accessibile a cui Tesla starebbe lavorando sul cui debutto, però, non ci sono certezze.

COSA SAPPIAMO?

In origine c’era la promessa di quella fantomatica Tesla Model 2 (non si sarebbe comunque chiamata così) che sul mercato americano doveva essere lanciata ad un prezzo di partenza di 25 mila dollari. Progetto che poi è stato messo da parte. Lo stesso Elon Musk lo confermò ammettendo che con l’arrivo del Cybercab, un modello “normale” da 25 mila dollari sarebbe stato inutile.

La casa automobilistica si è quindi messa a lavorare su di un progetto differente di cui nel tempo sono emerse diverse speculazioni. Alla fine, il primo modello potrebbe essere una Tesla Model Y “ridotta all’osso” per essere più accessibile dal punto di vista economico. Si specula anche di una possibile variante più “corta” del SUV. Nel corso del tempo sarebbero emerse anche alcune foto spia comunque sempre poco chiare. La realtà è che Tesla non ha mai chiarito esattamente come saranno questi modelli più accessibili.

Il primo semestre del 2025 si sta concludendo e non ci sono notizie ufficiali. Vero è che Tesla parlava di inizio di produzione entro il primo semestre e non di presentazione ma pare strano che Tesla, nota per tenere presentazioni per ogni piccola singola novità, non abbia ancora comunicato nulla.

Non rimane che attendere notizie, magari la presentazione dei dati finanziari del secondo trimestre del 2025 per scoprire novità. Vale la pena di ricordare che questo sarebbe il momento giusto per Tesla per lanciare un modello più accessibile visto che in diversi mercati le sue vendite sono in calo e serve un modello che possa rilanciarle. Un passato rapporto di Reuters parlava di ritardi, con l’avvio della produzione di questo modello tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Sarà davvero così?