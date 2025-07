1.100 km in due ricariche? Stoccarda-Roma con Mercedes-Benz VLE

1.100 km di percorso da Stoccarda a Roma con due veicoli di prova Mercedes-Benz VLE e solo due brevi soste di ricarica di circa 15 minuti ciascuna. Un percorso tortuoso su strade impegnative e ripide attraverso le Alpi, lunghe tratte autostradali, strade statali trafficate e stradine strette in cui il VLE ha dimostrato la sua idoneità all’uso quotidiano e la sua versatilità.

Elementi di spicco di questo viaggio sono rappresentati sicuramente dall’efficienza del sistema di trazione elettrica come il recupero di energia, la gestione termica e gli effetti dello sterzo sull’asse posteriore sul comportamento di marcia del veicolo.



In circa 13 ore, come anticipato, Mercedes-Benz VLE ha saputo distinguersi in un viaggio da Stoccarda a Roma percorrendo 1.090 km in condizioni di traffico scorrevole. Le soste durante il percorso sono state solo due, di circa 15 minuti ciascuna, mavista una climatizzazione fissa a 22 gradi.

In questo percorso lo sterzo sull’asse posteriore si è rivelato decisamente vincente, soprattutto nelle strade tortuose e nelle strette vie, caratteristiche di alcune città italiane. Tutto questo si è tradotto in una maneggevolezza degna di nota per un veicolo di dimensioni comunque importanti.

Questo genere di test drive da Stoccarda a Roma fanno parte di un programma completo per testare le prestazioni complessive del veicolo, passando per differenti zone climatiche e profili di percorso. Tutto questo perchè, secondo Mercedes-Benz, non sono sufficienti i testi negli impianti di sviluppo di Stoccarda, ma servono anche prove su strada in condizioni reali e, talvolta, complesse.



NUOVA ERA

Al fine di raccogliere dati approfonditi sulla praticità d’uso e velocizzare lo sviluppo fino alla produzione di serie, gli ingegneri e sviluppatori Mercedes-Benz sottopongono i veicoli aOltre un anno fa, i primi prototipi VLE hanno affrontato il viaggio da, mentre nell’inverno 2025 sono stati messi alla prova nelle rigide condizioni invernali della Svezia. In questa occasione invece, il VLE ha attraversato le Alpi direzione sud, fino alla capitale italiana.

Dal 2026 invece, verrà introdotta da Mercedes-Benz la, dando così inizio ad una nuova era. Questa architettura permetterà di differenziare chiaramente le Grand Limousines e i veicoli da trasporto commerciali. Considerando quanto il valore aggiunto per il cliente sia fondamentale per Mercedes-Benz, i futuri monovolume e veicoli da trasporto sarannoin termini di design, funzionalità e praticità.I futuri modelli di monovolume ad uso privato, noti al pubblico anche come Grand Limousines, si chiameranno VLE e VLS. Mentre il VLE, fino ad 8 posti, potrà assumere diverse sfaccettature: dall’utilizzo familiare e per il tempo libero, fino a. Per la prima volta verranno offerti negli USA, in Canada e in Cina veicoli elettrici di lusso di medie dimensioni da parte della casa della Stella.