Mercedes AMG GT XX: sound artificiale e cambio simulato per ricordare il V8

Parlando ai media durante la presentazione della AMG Concept GT XX, il responsabile tecnico del gruppo Mercedes-Benz, Markus Schafer, ha dichiarato che il marchio tedesco potrebbe iniziare a simulare la cambiata e le vibrazioni del celebre V8 per coinvolgere maggiormente gli appassionati.

Schafer ha infatti dichiarato:

L’esperienza di guida di un’AMG si misura nel suono, nelle vibrazioni, nelle sensazioni che trasmette durante le cambiate: deve saper emozionare il pilota. Se non riesce a farlo, non raggiunge il suo scopo. E’ proprio questa componente emotiva che caratterizza le vetture AMG, e che abbiamo riprodotto fedelmente, passo dopo passo, nella nuova AMG GT XX.

E’ già stato confermato infatti che la versione di serie della GT XX, in arrivo il prossimo anno, adotterà altoparlanti montati nei fari per emettere il suono di un V8 AMG. Secondo quanto riportato infatti, non ci si limiterà a riprodurre solo un suono, ma si andrà oltre, seguendo l’esempio dei coreani con il lavoro fatto sulla Hyundai Ioniq 5 N per l’integrazione di un cambio simulato, al fine di aumentare il coinvolgimento del pilota.

Un video pubblicato sui canali social di Mercedes-AMG mostra il nuovo concept che “scala marcia" prima di fermarsi.

Schafer ha sottolineato come il cuore di questo progetto sia rappresentato della versatilità dei motori elettrici a flusso assiale, sviluppati dalla Yasa, azienda britannica del gruppo con sede ad Oxford. Questi propulsori consentono alla GT XX di combinare potenza, precisione di guida e prestazioni in pista con un’esperienza sensoriale capace di richiamare le emozioni tipiche delle storiche AMG.

Secondo Schafer, i clienti potranno ritrovare su questa sportiva elettrica tutto ciò che amano delle attuali AMG da competizione con motore V8 o V12. Tuttavia, ha ammesso che convincere i puristi ad abbracciare un’auto elettrica resta una delle sfide più difficili: “un modello a batteria, da solo, non può bastare. Servono emozioni autentiche per conquistare i fedelissimi del V8".