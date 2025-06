Hyundai N e-Shift e N Active Sound+ per un massimo divertimento anche sulle auto elettriche

Hyundai Ioniq 5 N, l’abbiamo visto, è la dimostrazione che un’auto elettrica può essere sinonimo di divertimento e guida sportiva ed emozionante.

Alla possibilità di viaggiare in silenzio e con una coppia sempre pronta ad attaccare i passeggeri al sedile si affianca la possibilità di trasformare la propria esperienza di bordo in un qualcosa di diverso. Le tecnologie N e-Shift e N Active Sound+ rendono infatti l’esperienza di guida più immersiva e coinvolgente.

E CHE PRESTAZIONI!

Il cambio simulato,, è in grado di restituire una risposta che riattiva l’istinto del guidatore, mentre l’esperienza di suonoaumentando la percezione di controllo.Il risultato è un oggetto in grado di generare adrenalina e connessione,, in pieno stile N.N e-Shift è unache porta la sensazione di un cambio DCT tradizionale in un veicolo completamente elettrico. Si tratta di un sistema che non solo ricrea sorprendentemente il comportamento di un, ma ricrea anche tutte le sensazioni fisiche tipiche di una curva di coppia e il freno motore in decelerazione, come un motoreParallelamente, grazie a 8 altoparlanti interni e 2 esterni,amplia l’esperienza sensoriale con un sistema audio sincronizzato ad N e-Shift. Il sistema dispone di tre modalità sonore:selezionabili secondo le preferenze di chi guida. Si tratta di tre differenti suoni che riproducono diverse condizioni e sirendendo l’esperienza più coinvolgente.Con N Active Sound+, il suono si trasforma in un vero e proprio linguaggio emotivo: non si limita a replicare i rumori, ma arricchisce ogni azione alla guida, esprimendo l’anima “fun-to-drive" in chiave elettrica.La sinergia tra N Active Sound+ e N e-Shift non solo amplifica il piacere di guida, ma diventa anche un prezioso supporto nella guida sportiva su pista In momenti cruciali come la frenata, l’ingresso in curva o l’accelerazione, offre al pilota riferimentimigliorando il controllo e il coinvolgimento.

I 3 elementi che da sempre ispirano la filosofia della divisione N di Hyundai vengono incarnati per la prima volta in ambito elettrico con la Ioniq 5 N:, per incrementare l’agilità in curva,che combina la praticità dell’uso quotidiano con la guida più allegra eper soddisfare gli animi più pistaioli.Hyundai Ioniq 5 N è basata sulla piattaformacon tecnologia aLa batteria ha una capacità die permette di percorrere fino apuò essere ricaricata dalI motori elettrici ad alta potenza di Ioniq 5 N che possono raggiungere i 21.000 giri/minuto, erogano una potenza massima diattraverso la funzione N Grin Boost che fornisce un incremento di potenza per 10 secondi.Lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato ingrazie alla modalitàche disponendo di tre livelli di trazione differenti, mette il conducente in condizioni di avere la partenza ideale in ogni occasione.