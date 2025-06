Autovelox, manca la prova che funzioni? Allora la multa è nulla

Gli autovelox in Italia sono diventati un vero e proprio caso a seguito dei problemi di omologazione che non sono stati ancora risolti. Si tratta di un vero e proprio caos che ha portato all’annullamento di moltissime multe e i ricorsi degli automobilisti continuano. Di recente è intervenuta pure la Cassazione e in una sentenza, pur riconoscendo che le multe sono da annullare in quanto i dispositivi sono solo approvati ma non omologati, ha aggiunto un passaggio in più e cioè la necessità di una querela per falso contro chi ha redato il verbale per poter annullare le multe. Sentenza che ha fatto molto discutere. Adesso, in questo vero e proprio caos arriva una nuova sentenza, questa volta da parte del Tribunale di Frosinone che ha modificato la decisione del Giudice di Pace ed annullato una multa elevata dalla Polizia Municipale di Veroli (provincia di Frosinone).

NIENTE MULTA SE MANCA LA PROVA CHE L’AUTOVELOX FUNZIONI

Il caso riguardava una multa scattata dall’autovelox installato al Km 17+800 lungo la superstrada Sora – Frosinone. L’automobilista aveva fatto ricorso ma il Giudice di Pace lo aveva respinto e confermato la sanzione. Il Tribunale, invece, ha agito in maniera differente, accogliendo il ricorso, annullando la multa e condannato la Prefettura del capoluogo al pagamento delle spese legali.

Nella sentenza 346/25 il Tribunale ha ribadito che la taratura dell’apparato e la verifica del suo effettivo funzionamento non sono la stessa cosa. Nel caso in questione era stata dimostrata solo la taratura, ma non la regolare verifica periodica di funzionamento. Insomma, il magistrato ha voluto chiarire che la prova della taratura non è sufficiente a dimostrare la validità della multa, se manca la prova della regolare verifica del funzionamento prima dell’uso. Bisogna, dunque, accertarsi che nel tempo il dispositivo continui a funzionare correttamente. Taratura e funzionamento sono quindi due aspetti separati da verificare. Si tratta di passaggi fondamentali per garantire la validità della multa secondo il Tribunale.



