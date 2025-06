Nuova Tesla Model Y Performance, le prime immagini senza veli

Il debutto della Tesla Model Y Performance è sempre più vicino e un prototipo senza alcun camuffamento è stato intercettato sulle strade delle Alpi durante una sessione di test. Le immagini sono quindi l’occasione per scoprire quale dettaglio in più sulla versione ad alte prestazioni del SUV elettrico, almeno dell’estetica visto che del powertrain ancora non ci sono informazioni precise.

ECCO COME SARÀ

Già le immagini dei primi muletti camuffati avevamo permesso di capire diverse cose dell’aspetto della nuova Model Y Performance. Possiamo quindi osservare che il SUV elettrico dispone di nuovi cerchi da 21 pollici. Al posteriore, trovano posto un piccolo spoiler in fibra di carbonio e un paraurti rivisto. Sempre dietro, sul portellone, pare essere presente il badge che identica la versione Performance. Insomma, piccoli ritocchi che dovrebbero permettere di rendere il look della Model Y un po’ più sportiveggiante. Dalle nuove immagini non si vede ma le pinze dei freni anteriori dovrebbero essere di colore rosso.

🔥🔥 New Tesla Model Y Performance spotted uncovered in the Alps! ✅ Sporty rear bumper

✅ New 21” wheels

✅ Carbon fiber rear spoiler

✅ Performance badge H/t @stenboo pic.twitter.com/Wo7kUm9ZXu — Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 20, 2025

Non si vedono gli interni ma sono attese poche novità tra cui nuovi sedili sportivi. Ovviamente, per la nuova Tesla Model Y Performance arriverà anche un nuovo setup per telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida. Per esempio, le immagini viste fino a questo momento avevamo permesso di notare un’altezza da terra inferiore rispetto a quella della Model Y “standard”.

E il powertrain? Come detto, non ci sono informazioni precise. Ovviamente ci sarà un doppio motore che permetterà di disporre della trazione integrale. Chiaramente possiamo attenderci prestazioni migliori rispetto a quelle che oggi offre la Tesla Model Y Dual Motor che grazie al pacchetto opzionale a pagamento “Acceleration Boost” è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi.

Il fatto che la Tesla Model Y Performance sia stata vista senza camuffamento potrebbe essere un segnale che al debutto manca sempre di meno. A questo punto non rimane che attendere novità sulla sua presentazione per poter scoprire tutti i dettagli, anche quelli del prezzo.