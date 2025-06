La nuova Tesla Model Y Performance si "allena" al Nürburgring | Video

La nuova Tesla Model Y Performance arriverà entro la fine dell’anno. I test di sviluppo sono già in corso come abbiamo avuto modo di vedere in passato grazie ad alcune foto spia. Adesso, arriva un filmato che mostra in azione la versione più sportiva del SUV elettrico sul circuito del Nürburgring, luogo perfetto per mettere a punto l’assetto dei nuovi modelli. La Model Y Performance era già stata vista sulla pista tedesca ma grazie a questo video possiamo osservarla meglio. Ovviamente l’auto appare ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma questo non impedisce di notare alcune delle novità in arrivo per questo modello.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE: PER LE MASSIME PRESTAZIONI

Per il momento pare che le modifiche estetiche rispetto al modello “normale” siano minime. Dietro possiamo osservare la presenza di uno spoiler, mentre i paraurti anteriori e posteriori non sembrano presentare particolari differenze rispetto a quelli della Tesla Model Y che già conosciamo. Il muletto in azione sulla pista del Nürburgring si caratterizzava anche per disporre di cerchi in lega più grandi dotati di un nuovo disegno. Passati scatti avevano rivelato che il SUV era dotato anche di pneumatici Pirelli P Zero. Dal filmato possiamo anche intravedere che le pinze freno anteriori sono colorate di rosso. L’abitacolo non si vede ma non dovrebbero arrivare grandi novità. Ci possiamo aspettare la presenza di specifici sedili sportivi.

Ovviamente, per la nuova Tesla Model Y Performance arriverà anche un nuovo setup per telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida del SUV elettrico. Parlando, invece, del powertrain, al momento non ci sono informazioni precise. Ovviamente ci sarà un doppio motore che permetterà di disporre della trazione integrale e ci possiamo attendere prestazioni migliori rispetto a quelle che oggi offre la Tesla Model Y Dual Motor che grazie al pacchetto opzionale a pagamento “Acceleration Boost” è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi.



Lo sviluppo comunque va avanti e man mano che si avvicina il momento del debutto ufficiale è possibile che ne sapremo di più sulla nuova Tesla Model Y Performance.



[Video spia: CarSpyMedia]