Quante auto elettriche circolano in Italia nel 2025?

In Italia il mercato delle auto elettriche cresce molto lentamente, lo sappiamo molto bene. Rispetto ad altri grandi Paesi europei, sul fronte delle BEV il nostro Paese è molto in ritardo. Non è certamente una novità e di questo tema se ne è discusso molto in passato, anzi non sono mancate pure polemiche con alcune associazioni di categoria che stanno spronando il Governo a fare di più per incentivare il passaggio alla mobilità elettrica.

Discussioni e polemiche a parte, quante auto elettriche circolano su strada in Italia nel 2025? A dare una risposta ci prova Motus-E che ha fornito alcuni dati.

SONO ANCORA POCHE

Al 31 maggio, il parco circolante elettrico in Italia conta 313.199 auto. Si tratta di un numero ancora limitato pensando che nel nostro Paese il parco auto supera le 40 milioni di unità. Insomma, le BEV oggi rappresentano una frazione davvero minima del parco auto italiano che, di contro, diventa sempre più vecchio visto che di recente abbiamo visto come l’età media sia arrivata a circa 13 anni. Insomma, servono con urgenza misure che permettano di svecchiare il parco auto del nostro Paese oramai obsoleto e inquinante.

Tornando alle auto elettriche e al mercato italiano, a maggio 2025 ne sono state immatricolate 7.134 con un crescita di oltre il 40% rispetto a maggio 2024. Nei primi cinque mesi dell’anno, invece, le auto elettriche registrate nella Penisola sono 36.800, su del 72,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una market share del 5,1%, in progresso rispetto al 2,9% del periodo gennaio-maggio 2024.

CONFRONTO CON L’EUROPA: ITALIA IN GRAVE RITARDO

Motus-E va poi a confrontare la situazione italiana con quella dei principali europei da cui traspare il grave ritardo del nostro Paese. Dunque, allargando l’analisi all’Europa, gli ultimi dati disponibili – relativi ad aprile 2025 – indicano che la quota di mercato delle auto elettriche si è attestata al 18,5% in Francia, al 18,8% in Germania, al 7% in Spagna e al 20,4% nel Regno Unito. Nello stesso mese, il market share in Italia era stato del 4,8%, mentre in Paesi come Belgio e Olanda era pari rispettivamente al 32,5% e al 34%. Sulla situazione italiana, il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, ha commentato:

Il confronto europeo vede l’Italia in grave ritardo sulla diffusione dei veicoli elettrici, ma i segnali positivi non mancano e la crescente disponibilità di modelli sempre più accessibili rappresenta un possibile punto di svolta per il mercato.

Per stimolare la domanda di BEV, secondo Pressi è adesso importante attivare molto rapidamente i nuovi bonus per le auto elettriche preannunciati dal Governo.