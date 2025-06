Sembra un'Alfa Romeo ma nasconde un segreto

Alcune auto sono davvero rare e bellissime. Zagato non ha certamente bisogno di presentazione e nel tempo ha realizzato alcune auto davvero incredibili, legando molto della sua storia ad Alfa Romeo. Tra le sue realizzazioni più ricche di fascino c’è sicuramente l’Alfa Romeo TZ3 Stradale. Più grande e probabilmente più affascinante della 8C Competizione dell’epoca, la TZ3 fu prodotta in soli nove esemplari e questo l’ha resa particolarmente esclusiva. Adesso, uno di questi esemplari è in vendita al prezzo di 675 mila dollari, cioè circa 593 mila euro al cambio.

LA STORIA: SOTTO È UNA DODGE VIPER

Presentata nel 2010 al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, sotto nasconde un segreto. Infatti, questa esclusiva sportiva non è basata su di una base tecnica italiana. Zagato ha utilizzato la piattaforma della Dodge Viper ACR-X che può contare su di un possente motore V10 di 8,4 litri di cilindrata, si sa agli americani piacciono i motori molto grandi, in grado di erogare circa 640 CV di potenza. La trazione è posteriore, mentre il cambio è un manuale a 6 rapporti. Base Viper ma design 100% Zagato che ha realizzato un’opera d’arte. Grazie poi all’utilizzo della fibra di carbonio per la carrozzeria, è stato possibile limitare il peso della sportiva a circa 1.000 kg. Telaio tubolare, sospensioni indipendenti e prestazioni elevatissime. Si parla di una velocità massima di oltre 320 km/h e di un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in poco più di 3 secondi. Il tutto, per omaggiare la tradizione sportiva di Alfa Romeo.



L’esemplare in vendita è di colore blu e ha trascorso gran parte della sua vita in una collezione in Arizona. Il contachilometri segna poco meno di 3.000 km. Entrando nella vettura, il DNA della Dodge Viper è ancora ben presente. Sebbene le superfici siano state rivestite in elegante pelle nera e marrone, l’impostazione rimane quella della vettura americana. I comandi, il volante e la leva del cambio originali sono tutti intatti, offrendo un curioso mix di sartorialità italiana e meccanica americana.

Curiosità, questa TZ3 era stata venduta da Gooding & Company all’asta di Pebble Beach lo scorso agosto a 632.000 dollari e da allora non ha percorso un solo chilometro di strada.