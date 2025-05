Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025

Zagato ha scelto il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 per il debutto mondiale di una nuova concept basata sulla Alfa Romeo 8C Competizione. La novità in questione è l’Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato, un modello che prosegue la storica collaborazione tra l’Atelier Zagato e il Biscione iniziata nel lontano 1921 con la Tipo G1 e proseguita nel corso dei decenni passando per una serie di modelli incluse le mitiche 8C, diventate un simbolo nelle competizioni che vanno dalla Mille Miglia alla Targa Florio, senza dimenticare la 24 Ore di Spa e le emozionanti gare al Nurburgring.

L’EPOPEA DELLA 8C COMPETIZIONE

Le leggendarie Alfa Romeo 8C Competizione e le sue varianti stradali furono prodotte in 195 esemplari complessivamente suddivisi tra versioni a telaio lungo LM (Lungo – Le Mans), versioni MM (Medio o Mille Miglia) e versioni M (corto o Monza). Ci furono inoltre alcune serie speciali realizzate appositamente per la Scuderia Ferrari le cui carrozzerie furono curate da Zagato.

Con un tale pedigree, la nuova Alfa 8C DoppiaCoda Zagato non può non catturare l’attenzione degli appassionati, sia di quelli di lunga data, sia dei più giovani. La concept car arriva due anni dopo la Giulia SWB che celebrava la 6C ed è stata realizzata internamente dall’Atelier Zagato come tributo ad un modello, la 8C Competizione, dall’alto valore storico ed emozionale.



I progettisti Zagato hanno scelto la variante con passo corto, conosciuta anche come Monza, aggiungendo un paio di canoni stilistici tradizionali dell’azienda milanese, ovvero, da cui deriva il nome “DoppiaCoda", che hanno dato vita ad una zona posteriore inedita e personale.

Racconta il presidente Andrea Michele Zagato:

Abbiamo forse avviato un nuovo inizio nel design Zagato, dedicato alla ricerca sulle “code”, e su nuove soluzioni stilistiche e aerodinamiche per stimolare il mondo dell’automobile come usavano sempre fare i Carrozzieri. Con il progetto AGTZ Twin Tail del 2024, avevamo esplorato il concetto di un’unica auto che potesse essere convertita nella sua versione coda corta e coda lunga, dando vita a due modelli in uno. Con il progetto 8C DoppiaCoda, invece, abbiamo operato una vera e propria fusione tra coda tonda e tronca in un unico modello di carrozzeria, che può ancora contare sulla funzionalità di entrambe le soluzioni.

IL DESIGN DELLA 8C DOPPIACODA ZAGATO

Lo scopo di Zagato con le sue personalizzazioni basate sulle Alfa Romeo è quello di “incarnare valori senza tempo, unendo funzionalità e bellezza". Nel caso della 8C DoppiaCoda spicca la tradizionale coda tronca che si amalgama con la linea netta che corre dall’arco del passaruota anteriore all’arco di quello posteriore, per poi essere interrotta quasi verticalmente anziché proseguire con dolcezza, come invece ci si potrebbe aspettare.



Zagato spiega che questa scelta di design, see consente di separare l’arco dalla carrozzeria, anche se nella vista laterale sembra perfettamente inglobato con l’insieme. La carrozzeria milanese sottolinea inoltre che la coda tronca è una, cioè su quei modelli stradali molto vicini al mondo delle corse.Per quanto riguarda l’affascinante Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato, si tratta di un esemplare che dopo l’sarà consegnato al suo proprietario, diventando così l’ennesimo modello da collezione frutto della lunga collaborazione tra il genio stilistico di Zagato e l’eccellenza tecnica di Alfa Romeo.